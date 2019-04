Per giocare al Lotto bisogna puntare su 5 numeri che siano compresi tra 1 e 90 e successivamente estratti su 10 ruote legate a una città a cui si aggiunge la famosa ruota Nazionale. Una volta estratto, il numero non viene più reinserito nell'urna.

Il gioco del Lotto coinvolge è ormai una tradizione per molti italiani che cercano di cambiare vita grazie grazie alla somma in palio, con il primo banco che risale addirittura nell'anno 1528. Da quel momento lì si diffuse molto velocemente in tutto il paese con milioni e milioni di giocate.

