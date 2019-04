Ciclismo, torna Shimano Steps Italian Bike Test

L'evento che si preannuncia come il più entusiasmante bike tour di sempre: cinque le tappe distribuite su tutta Italia, dal nord verso il sud.

Più di 9.000 test effettuati, quattro tappe distribuite in tutta Italia, oltre 1.900 bici a disposizione dei partecipanti e tantissime attività collaterali rivolte al pubblico. Con questo biglietto da visita Shimano Steps Italian Bike Test si è ormai fortemente accreditato come il Test Tour dedicato alle due ruote più importante d’Italia.

Si tratta infatti l’unico evento che consente al pubblico e ai negozianti di tutta Italia di testare gratuitamente e in anteprima le novità del prossimo anno del mondo bike.

Nel 2018 erano state quattro le regioni coinvolte dal Tour - Lombardia, Toscana, Lazio e Sicilia - ma per questa nuova edizione l’organizzazione ha deciso di inserire una quinta tappa, rimodulando di conseguenza il posizionamento delle location e far sì che venissero coinvolti ancora più appassionati. L’edizione 2019 di Shimano Steps Italian Bike Test inizierà ufficialmente il weekend del 21 e 22 settembre. La location del debutto è una delle principali novità di questa edizione: per la prima volta infatti la manifestazione arriverà nel nord ovest d’Italia, precisamente in Piemonte.

Date e novità dello Shimano Steps Italian Bike Test

Il 28 e 29 settembre sarà invece la volta di un altro grande debutto nel Tour, quello del Veneto, regione storicamente protagonista del mondo delle due ruote, che per la prima volta ospiterà una tappa. Ad ottobre sono previste invece le altre 3 tappe. La prima sarà in Lombardia il 5 e 6.

Il 12 e 13 ottobre si scenderà nuovamente nel Lazio. La qualità dei trail e dei tracciati, adatti al test di ogni tipologia di bike, non ha lasciato dubbi all’organizzazione.

La carovana di Shimano Steps Italian Bike Test farà ancora una volta tappa nei pressi della Capitale e migliaia di partecipanti potranno testare in anteprima anche questo autunno le bici del 2020. Quinta ed ultima tappa nel meridione. Dopo aver goduto del magnifico scenario del Parco della Favorita di Palermo, per il 2019 l’organizzazione ha deciso di spostarsi ed arrivare fino alla Puglia, per un’altra tappa inedita di quello che si preannuncia come il più entusiasmante bike tour di sempre.

Calendario 2019: