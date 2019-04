Sul gol di Azpilicueta, Willian oscura la visuale del guardalinee. Si tratta di una posizione casuale o sotto c'è una tattica studiata appositamente?

0 condivisioni

di Paolo Gaetano Franzino - 02/04/2019 11:36 | aggiornato 02/04/2019 17:40

Quella contro il Cardiff, per Sarri, è stata l'ennesima gara da dentro o fuori della stagione. L'allenatore del Chelsea, dopo un buon inizio di campionato, ha pian piano esaurito il credito verso una tifoseria che ora lo addita come principale colpevole di un deludente sesto posto. I diciannove punti di ritardo dal Liverpool sono un'enormità per gli esigenti supporter Blues, che da metà febbraio chiedono a gran voce l'esonero del tecnico con hashtag e cori come “Sarri Out” e “F**k Sarri-ball”.

Il ritorno alla vittoria contro un Cardiff in zona retrocessione non ha entusiasmato più di tanto il settore ospiti dello stadio gallese, nonostante il successo sia stato costruito negli ultimi sette minuti. Così, invece di festeggiare la rimonta (i Bluebirds erano passati in vantaggio con Camarasa), il pensiero della maggior parte dei tifosi del Chelsea si focalizza sui primi 83' di noia.

Il fatto che l'1-1 sia stato realizzato in fuorigioco, poi, non aiuta di certo. Prima del gol di Loftus-Cheek, infatti, era stato Azpilicueta a pareggiare, con l'arbitro che aveva convalidato la rete nonostante la posizione dello spagnolo, decisamente più avanti rispetto all'ultimo difensore del Cardiff. E tra polemiche e replay, sbuca fuori la posizione di Willian, che dopo aver battuto il calcio d'angolo avrebbe ostacolato la visuale del guardalinee.

Dalla furbata di Willian nasce l'1-1 del Chelsea: quanto è stato casuale quel movimento?

Chelsea, polemiche per il gol al Cardiff

Già al termine del match, l'allenatore del Cardiff Neil Warnock era stato abbastanza chiaro:

Ho parlato con il guardalinee, mi ha detto che Willian gli ha bloccato la visuale.

In Inghilterra hanno utilizzato perfino la realtà virtuale per ricreare l'azione vista con gli occhi del guardalinee, che effettivamente sembrerebbe coperto dal brasiliano. Ma quanto c'è di casuale nel movimento di Willian?

Now we know why the linesman missed the Azpi off-side 🤪

That assist should be given to Willian and not Alonso 😆 pic.twitter.com/VapuTlzzzD — Nouman (@nomifooty) March 31, 2019

È la domanda che un po' tutti si stanno ponendo ora, considerata anche la bravura di Sarri nel costruire schemi ad hoc sui calci piazzati. Certo, pare difficile che il tecnico del Chelsea abbia fatto allenare i suoi per schermare i direttori di gara, e pure rivedendo l'azione, una volta battuto il corner, Willian sembra tornare indietro esclusivamente per non farsi trovare in fuorigioco nel caso di una ribattuta. Il trequartista, inoltre, si allontana dalla bandierina senza mai rivolgere lo sguardo verso il guardalinee.

Merito o casualità, una cosa è certa: alla Premier League serve l'aiuto del VAR, che finalmente sarà introdotto anche nel massimo campionato inglese a partire dalla stagione 2019-20.