Bianconeri alla ricerca dei possibili eredi del campione francese, vicino al Real Madrid. Seguiti Ndombele e Gravenberch, ma salgono le quotazioni del talento del Sochaux.

di Andrea Bracco - 02/04/2019 10:26 | aggiornato 02/04/2019 10:31

Una Scudetto in tasca e una Champions League da vincere, ma anche un futuro da programmare. La Juventus del domani riparte dalle idee di mercato che la dirigenza ha avuto in questi ultimi mesi riguardo a difesa e centrocampo, due reparti che prossimamente andranno ritoccati e allungati dal punto di vista delle rotazioni. I bianconeri sanno che per mettere le mani su profili giovani e già pronti per essere impiegati con costanza bisognerà spendere un sacco di soldi, per questo il piano B potrebbe essere quello di andare su elementi dal domani assicurato che però devono ancora esplodere definitivamente.

Un ragionamento, questo, che Fabio Paratici ha fatto sia per il reparto arretrato che per la mediana: nel primo caso starebbe definitivamente tramontando quel sogno chiamato Matthijs De Ligt, perché più passano i giorni e più il talentuoso centrale dell'Ajax sembra vicino ad accasarsi al Barcellona. Lo stesso si può dire di Paul Pogba, primo vero obiettivo per aggiungere ulteriore qualità e quantità nel cuore del gioco bianconero: il francese molto probabilmente lascerà il Manchester United e raggiungerà Zinedine Zidane a Madrid.

Il tecnico francese lo chiede da tempo e la prossima finestra di calciomercato potrebbe essere quella giusta per far sì che il tanto sospirato matrimonio vada in porto. La Juventus avrebbe pensato più volte a riportarlo a Torino, ma le cifre richieste dagli inglesi e la fortissima concorrenza madridista avrebbero dissuaso la dirigenza ad affondare il colpo. Incassato il no da Pogba, l'idea è quella di battere l'Europa in lungo e in largo per trovarne l'erede: per questo, come riportato da Tuttosport, in casa Juventus nelle ultime ore sarebbero balenate alcune idee stuzzicanti legate in particolare a tre centrocampisti giovani e interessanti.

Si tratta di Tanguy Ndombele, Lucien Agoume e Ryan Gravenberch, tre profili abbastanza simili ma anche decisamente differenti tra loro, in primis per l'età anagrafica. Ndombele, per esempio, non ha certo bisogno di presentazioni: classe 1996 e gioiellino cresciuto nel vivaio del Guingamp, è un elemento già prontissimo per calcare certi palcoscenici, come peraltro già dimostrato nell'edizione attuale di Champions League dove si è messo in mostra con la maglia del Lione.

Tatticamente può agire da centrocampista centrale in una mediana a due o da interno destro qualora venisse schierato a tre, ma i suoi punti di forza stanno tutti nel fisico straripante e, soprattutto, in una sviluppatissima intelligenza tattica che lo porta a trovarsi costantemente nel cuore del gioco lionese. L'ostacolo è rappresentato dalla scadenza del contratto (appena rinnovato fino al 2023) e dalla sua valutazione da capogiro: Jean Michel Aulas, vulcanico numero uno del club francese, chiede almeno 70 milioni di euro per farlo partire durante la prossima estate. Una cifra altissima, che ha addirittura spaventato anche PSG e le due società di Manchester.

Decisamente più low cost potrebbe rivelarsi la soluzione legata a Lucien Agoume, classe 2002 attualmente impegnato nella seconda divisione francese dove indossa la maglia del Sochaux. A livello tecnico-tattico è un profilo abbastanza simile a Ndombele, ma ovviamente - avendo sei anni in meno - ha molte potenzialità ancora inesplorate. Agoume è attualmente il capitano della selezione francese under 17 pur essendo nato in Camerun, paese dal quale è andato via in tenera età per seguire la famiglia volata in Francia alla ricerca di un futuro migliore. A lui sono interessate anche Inter e Barcellona, ma il contratto in scadenza nel 2020 avrebbe convinto la Juventus a compiere già i primi passi per avviare una trattativa.

Poi c'è Gravenberch, del quale i bianconeri sanno già tutto visto che il suo agente è Mino Raiola, uno che dalle parti della Continassa ultimamente è transitato parecchie volte. I rapporti con l'agente sono decisamente buoni e potrebbero essere sfruttati per mettere le mani su questo interessante 2002 olandese, tra gli elementi in rampa di lancio del sempre florido settore giovanile dell'Ajax. Destro naturale che sfiora i 190 centimetri di altezza, Gravenberch è il marcatore più giovane della storia dei Lancieri per quanto riguarda la prima squadra, un record battuto qualche mese fa in una partita di coppa nazionale.

La sua parabola assomiglia decisamente a quella di un predestinato e, effettivamente, quando si muove con eleganza e tranquillità in mezzo al campo ci si rende quanto, nonostante i 17 anni ancora da compiere, la stoffa per diventare qualcuno sia già acclarata. Gravenberch è un play moderno: ha lancio e visione di gioco, tackle e geometrie, fisico e tempi di gioco sono le sue caratteristiche principali, quelle che lo hanno reso un perno dell'Ajax under 21 allenata da Reiziger. Numero 6 sulle spalle, si è già messo in mostra nella Youth League, torneo in cui la Juventus lo ha visto disimpegnarsi per la prima volta innamorandosi del suo stile di gioco elegante e autoritario. Il suo contratto è in scadenza nel 2021: a cifre ragionevoli può diventare un grande colpo di mercato.