Le vicende in cui è stato coinvolto l'attaccante argentino hanno dimezzato il prezzo del suo cartellino.

di Redazione Fox Sports - 02/04/2019 10:23 | aggiornato 02/04/2019 10:27

Un danno economico non indifferente per l'Inter. L'estenuante querelle che vede protagonista l'ex capitano dei nerazzurri Mauro Icardi ha fatto crollare il prezzo del suo cartellino. L'attaccante argentino non scende in campo dal 9 febbraio, giorno in cui la squadra di Spalletti vinse 1-0 in casa del Parma grazie al gol del subentrato Lautaro Martinez. Poi il numero 9 si è visto togliere la fascia di capitano, finita sul braccio di Handanovic, ed è sparito dalla circolazione lamentando fastidi al ginocchio.

Sembrava dovesse tornare nell'elenco dei convocati per la partita contro la Lazio, ma Spalletti lo ha escluso spiegando con parole durissime la sua scelta. Dovrebbe però finalmente riapparire in lista per la gara contro il Genoa in programma domani sera e valida per il turno infrasettimanale. Ma è una vicenda, questa, che si porterà dietro degli strascichi.

Uno di questi riguarda appunto il valore reale del giocatore, che secondo La Gazzetta dello Sport si è dimezzato. La clausola presente nel suo contratto (valida per l'estero) recita 110 milioni di euro, ma sul mercato il classe 1993 viene valutato al massimo 60. Che è comunque una bella cifra da reinvestire, se non fosse che al giorno d'oggi per un attaccante di livello si superano abbondantemente i 100 milioni di euro (Neymar è stato pagato 222 milioni e Mbappé 180). Di certo c'è che ad oggi la cessione appare l'ipotesi più probabile, mentre è lontanissima una riappacificazione.