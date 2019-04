Calciomercato: Telles vicino all'Atletico Madrid

L'ex interista è stato individuato come sostituto di Lucas Hernandez dai dirigenti dei Colchoneros. E le operazioni con il Porto potrebbero allargarsi ulteriormente.

di Marco Ercole - 02/04/2019 15:26 | aggiornato 02/04/2019 15:31

Per un terzino sinistro che va (Lucas), un altro arriverà (Telles). L'Atletico Madrid sa già che al termine di questa stagione perderà Lucas Hernandez, ceduto al Bayern Monaco dopo il pagamento degli 80 milioni di euro di clausola rescissoria da parte dei bavaresi.

Un colpo di calciomercato che ha generato non poche critiche in Germania e che a sua volta porterà a un nuovo investimento dei Colchoneros per il sostituto. Ecco, secondo quanto riportato da "A Bola", l'Atletico Madrid avrebbe già individuato il successore di Lucas e sarebbe andato a bussare alla "porta del Porto".

In cima alla lista degli obiettivi di calciomercato dei Rojiblancos, c'è infatti Alex Telles, terzino sinistro brasiliano dei Dragoes, con un passato nell'Inter (ha vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2015/2016, arrivando in prestito dal Galatasaray e collezionando complessivamente 22 presenze).

Anche Alex Telles, cresciuto nel settore giovanile della Juventude e poi passato al Gremio, ha una clausola rescissoria che lo lega attualmente al club di appartenenza, con prezzo fissato esattamente alla metà di quella di Lucas, 40 milioni. In realtà, però, ci sarebbe già un accordo tra Atletico Madrid e Porto sulla base di 30 milioni, con un risparmio dunque di 10.

E questa non dovrebbe essere l'unica operazione di calciomercato che legherà le due società nella prossima sessione estiva. Dal Portogallo dovrebbe arrivare nella capitale spagnola anche Hector Herrera, centrocampista messicano con il contratto in scadenza a giugno, sulle cui tracce ci sono da tempo anche Inter e Roma.

Sempre secondo quanto riportato da A Bola, infatti, il giocatore avrebbe scelto l'Atletico Madrid come squadra da cui far partire la sua nuova esperienza calcistica dopo essere arrivato alla conclusione del suo contratto con il Porto, che di conseguenza non percepirà un euro da questa operazione. Esattamente lo stesso modo in cui, a parti invertite, Diego Godin lascerà i Colchoneros, per trasferirsi in Italia e vestire la maglia dell'Inter.