Quarta gara stagionale WRC e prima vittoria in Corsica per Thierry Neuville con la Hyundai Coupe ufficiale. Il pilota belga ed il navigatore Gilsoul approfittano del problema accusato da Evans e battono la Citroen di Ogier e la Ford di Evans.

di Mirko Colombi - 01/04/2019 01:57 | aggiornato 01/04/2019 17:02

Non aveva ancora vinto nel WRC 2019, ma in Corsica ce l'ha fatta. Thierry Neuville trionfa sull'isola di Napoleone Bonaparte, reglando alla Hyundai la prima affermazione stagionale. Un rally spettacolare e selettivo quello del weekend scorso, nel quale i colpi di scena hanno determinato i risultati. Ben due candidati alla vittoria hanno bucato una gomma, Neuville ne ha approfittato.

Per il pilota numero 11 la vittoria ha significato doppio. Anzi, triplo. Prestigio del successo in Corsica a parte, Thierry è anche leader della classifica mondiale. Non solo, ora la Hyundai ripone ancora più fiducia sul belga, giustificando gli investimenti di inizio stagione. Seppure di lingua francese, Neuville è belga e, battere Ogier sul suo territorio è stato importante. Ora Sèbastien sa che Thierry corre - ancora - per il titolo. Tra i due sarà battaglia sino all'Australia.

Chi ne esce sconfitto è Ott Tanak, che lascia la vetta della graduatoria piloti WRC. L'estone ha avuto sfortuna in Corsica. Pur arrivando secondo nella Power Stage, la Toyota Yaris ha patito la foratura di uno pneumatico ed il minuto perso ha pesato sui conti finali. Cattiva sorte anche per il gallese Evans, anch'egli con una gomma ko, ma comunque sul podio. Tra sfortuna e sfortuna, è un punto di vista. Le gare di rally sono imprevedibili. I problemi possono capitare anche in prossimità della bandiera a scacchi.

Era l'edizione numero 62 del rally sull'isola tra Francia e Italia, in un panorama davvero suggestivo. Nelle tappe di montane si scorgeva il mare ed i tanti tornanti a strapiombo hanno regalto spettacolo ed emozioni. Più di tutti, si è divertito Thierry Neuville, il belga del duo Hyundai ufficiale. Con la Coupe i20, lui ed il copilota Gilsoul sono stati veloci - certo - ma anche pazienti. In svantaggio all'inizio dell'ultima prova speciale, sul gradino più alto del podio ed in vetta al mondiale poco dopo, ma come è stato possibile?

Gli episodi hanno pesato sui piatti della bilancia. Se, da una parte, un piazzamento nei tre sarebbe stato comunque buono per Neuville, la vittoria è ancora meglio. Diretti rivali per il titolo come Tanak ed Evans hanno accusato ritardi decisivi, con gomme a terra proprio nella Power Stage. Se il gallese riesce, però, ad arrivare terzo, l'estone conclude ottavo. Per Ott significa salutare la Corsica con una delusione e dire "arrivederci" al primo posto della graduatoria piloti.

Sul podio ci sono saliti Ogier ed il già citato Evans. Il francese avrebbe voluto vincere in Corsica, occasione rimandata. Anche Sèbastien ha approfittato dei guai altrui, infatti, a fine corsa e dopo più di 3 ore di competizione il conduttore della Citroen non si è affatto lamentato. Il gallese Evans ed il navigatore Martin finiscono il rally in terza posizione. Per loro più di un rammarico, la vittoria era ad un palmo di naso, con una Ford Fiesta finalmente veloce sui terreni secchi.

WRC amaro per Tanak, che in Corsica perde la vetta del mondiale

Il Tour de Corse degli altri

Dani Sordo, Teemu Suninen, Esapekka Lappi, Sèbastien Loeb e Kris Meeke, tutti sconfitti in Corsica, ognuno a causa di un motivo specifico.

Lo spagnolo del team Hyundai aveva l'esigenza - richiesta - di portare a casa più punti che poteva, missione compiuta: l'esperto Dani si fa piacere i tratti di asfalto ed i tornanti levigati dell'itinerario disegnato dall'organizzazione ed arriva quarto in grande stile. Il finlandese Suninen ha sonnecchiato nelle prime prove, accusando poi il ritardo nel finale. Anche il connazionale Lappi ha faticato nelle prime uscite ma, a differenza di Suninen, è stato lento pure nella Power Stage. Loeb - il pluricampione WRC - ha guidato ben...ino. Per lui una top five sarebbe stata possibile, l'uscita di strada ha vanificato tutto. Ha fatto peggio Meeke, che di errori ne ha commessi a ripetizione. Grintoso e veloce, il nordirlandese deve trovare il giusto equilibrio. Come abbiamo detto, il rally è una specialità basata anche sulla regolarità e la sola prestazione pura non basta.

Ordine d'arrivo del rally di Corsica

Neuville - Gilsoul (Hyundai i20 Coupe) 3.22'59 Ogier - Ingrassia (Citroen C3 WRC) +40"3 Evans - Martin (Ford Focus WRC) +1'06"6 Sordo - Del Barrio (Hyundai i20 Coupe) +1'18"4 Suninen - Salminen (Ford Focus WRC) +1'24"6 Tanak - Jarveoja (Toyota Yaris) +1'40"0

