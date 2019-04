Nel match di seconda divisione tra Shanghai Shenxin e Heilongjiang la tecnologia non funziona come previsto: l'improvvisata soluzione ha dell'incredibile.

01/04/2019

Partita con proclami altisonanti e obiettivi ambiziosi, tra cui quello di ridurre il gap che separa il suo pur ricco e coinvolgente movimento dai più importanti campionati in circolazione, la stagione calcistica in Cina si trova invece protagonista di un siparietto tragicomico già nel corso della terza giornata della China League One, la seconda serie che funge da anticamera alla Chinese Super League.

Qui, nel match che mette di fronte Shanghai Shenxin e Heilongjiang Lava Spring, si verifica l'incredibile. Già in vantaggio di un gol, nonostante si trovino a giocare dalla mezz'ora con un uomo in meno gli ospiti trovano il raddoppio intorno al 60esimo minuto di gioco con un'azione del tutto regolare: su cross dalla destra due giocatori attaccano l'area piccola, uno colpisce di testa sovrastando il difensore e l'altro è pronto a insaccare sulla ribattuta disperata del portiere avversario.

Non ci sarebbe niente da eccepire, ma la segnalazione del guardalinee spinge l'arbitro a richiedere l'intervento del VAR, fiore all'occhiello della nuova stagione calcistica cinese. E quanto avviene da qui in poi ha del clamoroso: la tecnologia non funziona, non proietta le linee necessarie in caso di fuorigioco. Un addetto interviene a modo suo, prendendo un foglio di carta e poggiandolo sullo schermo, quindi esprime il suo parere: il gol - regolare - è da annullare. Furioso, l'Heilongjiang perde la testa e nel giro di 10 minuti incassa due reti (doppietta di Shiming Mao) perdendo la gara.

Here's some brand new technology for you. Video Assistant Referees using a sheet of paper to decide if it's offside or not.pic.twitter.com/sujuh85HLT

Heilongjiang were leading Shanghai Shenxin in China's 2nd division but conceded twice in 15 mins after the disallowed goal and lost. — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) March 30, 2019

Ovviamente l'episodio è diventato ben presto virale, non proprio però nel modo in cui la Cina spera di rendere seguito e famoso il proprio calcio: confermatosi tra i più ricchi del pianeta, il movimento calcistico cinese da questa stagione ha voluto presentarsi anche come estremamente professionale, allestendo un team di arbitri professionisti - tra cui gli europei Mark Clattenburg e Milorad Mazic - e introducendo il VAR per decidere sugli episodi più controversi.

Peccato per l'Heilongjiang che nella sfida contro lo Shanghai Shenxin qualcosa non abbia funzionato a dovere e che la misurazione effettuata con il foglio di carta, già rinominata "VAR di carta", non solo sia stata tragicomica a vedersi ma anche errata nella valutazione finale, influenzando una partita che resterà nella memoria di tanti per questo episodio. Che non si ripeterà - c'è da augurarselo - ma che certo non fa buona pubblicità a un movimento ambizioso e sempre più seguito.