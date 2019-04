0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 01/04/2019 16:49 | aggiornato 01/04/2019 16:54

Torino-Sampdoria è il match in programma mercoledì 3 aprile alle 21 allo stadio Olimpico di Torino e valido per la 30ª giornata di Serie A.

All'andata il Toro ha superato i blucerchiati col punteggio di 4-1. A segno Belotti (doppietta), Iago Falque e Izzo. Per la Samp il solito gol di Quagliarella.

Torino-Sampdoria è uno scontro diretto per la classifica visto che le due squadre sono appaiate con 45 punti, rispettivamente al nono e all'ottavo posto.

Getty Images All'andata il Toro ha vinto 4-1

Torino-Sampdoria: statistiche e curiosità della gara

Fabio Quagliarella ha esordito in Serie A con la maglia del Torino, il 14/05/2000 contro il Piacenza (55 gare e 18 gol con i granata) – l’attaccante della Sampdoria ha segnato quattro reti contro i piemontesi nel massimo campionato.

Andrea Belotti ha preso parte attiva a sette reti in nove sfide di Serie A contro la Sampdoria (cinque gol e due assist), contro nessuna squadra l’attaccante del Torino ha fatto meglio.

Questa è la panchina numero 300 per Marco Giampaolo in Serie A con un bilancio finora di 89 vittorie, 125 sconfitte e 85 pareggi (1.18 media punti a partita).

La Sampdoria è la squadra che ha segnato di più (sette gol) su rigore nella Serie A in corso.

La Sampdoria è la squadra che vanta la % realizzativa più alta (13.9%) e la % di tiri nello specchio migliore (50,4%) in questa Serie A.

Il Torino è la squadra che ha segnato di più (13 gol, alla pari del Napoli) da fuori area in questo campionato.

La Sampdoria arriva da due vittorie esterne di fila in Serie A: non ottiene tre successi in trasferta consecutivi nella competizione dal marzo 2008.

Sconfitta per 2-3 contro il Bologna nell’ultimo match casalingo di Serie A per il Torino: i granata non perdono due gare interne di fila nella competizione dal marzo 2018.

Dopo essere rimasto a secco di gol in due partite casalinghe di fila in A contro la Sampdoria, il Torino ha segnato 10 reti nelle ultime quattro sfide interne, 2.5 gol di media a match (2V, 2N).

Il Torino è imbattuto nelle ultime quattro sfide di campionato contro la Sampdoria (1V, 3N), ottenendo il successo nel match d’andata; i granata non vincono entrambe le gare contro i blucerchiati in una singola stagione di Serie A dal 1976/77.

Torino-Sampdoria: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Torino-Sampdoria: dove vederla in TV e streaming

Torino-Sampdoria viene trasmessa in diretta TV da Sky sul canale Sky Sport 254. Per seguire Torino-Sampdoria in streaming potete collegarvi a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV su abbonamento.

Torino-Sampdoria: info biglietti

I biglietti per Torino-Sampdoria sono acquistabili online su Vivaticket, presso le ricevitorie autorizzate e al botteghino dello Stadio Olimpico. Ecco i prezzi per i biglietti di Torino-Sampdoria:

Curva Maratona: 20€

Curva Primavera: 20€

Distinti Granata: 25€

Tribuna Granata: 30€

Poltroncine Granata: 80€

Tribuna Grande Torino: 200€

Settore ospiti: 20€

Le quote e il pronostico di Torino-Sampdoria

Battaglia serrata quella tra Torino e Sampdoria per i bookmakers. Il pronostico dei principali siti di scommesse vede la quota del Torino più bassa rispetto al 2: i granata sono quotati 2.15 su Netbet. Il 2 della Samp raggiunge invece 3.65 di quota su Winamax e Netbet. Ecco le quote 1X2 ed il pronostico di Torino-Sampdoria:

Winamax

Vittoria Torino: 2.10

Pareggio: 3.25

Vittoria Sampdoria: 3.65

Betclic

Vittoria Torino: 2.07

Pareggio: 3.15

Vittoria Sampdoria: 3.45

Unibet

Vittoria Torino: 2.07

Pareggio: 3.25

Vittoria Sampdoria: 3.50

Netbet

Vittoria Torino: 2.15

Pareggio: 3.30

Vittoria Sampdoria: 3.65

Bwin