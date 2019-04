Lo scontro tra le due tifoserie nel pre-partita, a venti chilometri dallo stadio Via del Mare. Quattro i feriti, i due più gravi trasportati al Vito Fazzi.

0 condivisioni

di Paolo Gaetano Franzino - 01/04/2019 10:18 | aggiornato 01/04/2019 13:23

È un episodio di violenza a macchiare il cammino del Lecce verso i piani alti della Serie B. Prima dell'inizio della gara contro il Pescara, infatti, gli ultras salentini hanno colpito con fumogeni e un fitto lancio di sassi il pullman dei tifosi abruzzesi, mandando due uomini all'ospedale Vito Fazzi, in codice rosso. Uno investito da un'auto in retromarcia, l'altro colpito alla testa da una pietra: entrambi, per fortuna, sono già stati dimessi con una prognosi di dieci giorni.

Questo il bollettino dello scontro fra le due tifoserie, che inevitabilmente mette in secondo piano quanto successo nei novanta minuti di gioco (per la cronaca, il big match del 30° turno di Serie B è terminato 2-0 per i giallorossi, ora secondi in classifica). L'attenzione si sposta a venti chilometri di distanza dallo stadio Via del Mare, lungo la statale 613 Brindisi-Lecce – all'altezza dello svincolo per Squinzano –, dove gli ultras sono venuti a contatto.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla questura di Lecce, un nutrito gruppo di tifosi pugliesi col volto coperto avrebbe invaso la corsia subito dopo il passaggio della prima auto di scorta del bus, lanciando un primo fumogeno sotto una delle macchine provenienti da Pescara e bloccando di conseguenza il traffico. A quel punto è arrivata la sassaiola sul pullman degli abruzzesi, colpito pure con delle mazze che hanno sfondato il parabrezza e il vetro dal lato del conducente. Oltre ai due trasportati in codice rosso, altri due tifosi del Pescara, medicati all'ospedale Melli di San Pietro Vernotico, sono rimasti feriti in modo più lieve.

I tifosi del Lecce, stavolta protagonisti in negativo dopo l'agguato effettuato ai danni degli ultras del Pescara

Serie B, scontro fra tifoserie prima di Lecce-Pescara

Fortunatamente, l'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato il peggio, con la Polizia e i Carabinieri che hanno scortato i tifosi allo stadio. Al momento, gli agenti della Digos e della Polizia scientifica stanno cercando di identificare gli autori dell'aggressione attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Non è la prima volta che le due tifoserie vengono a contatto in maniera violenta (le due curve erano gemellate fino agli anni Ottanta). Già nella partita d'andata, disputata lo scorso 5 novembre, gli ultras del Pescara avevano bloccato i leccesi durante il viaggio di ritorno, lanciando loro torce incendiarie. Inoltre, nel maggio del 2010, i tifosi delle due squadre, assieme a quelli del Crotone, si erano scontrati sul tratto marchigiano della A14, al termine di un match tra i salentini e il Vicenza, valevole per il campionato di Serie B. Allora, il bilancio fu di due agenti feriti e nove arresti.