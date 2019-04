Nell'intervallo della partita persa con l'Udinese i due avevano avuto un confronto duro. La società è intervenuta, i giocatori si sono già chiariti e riappacificati.

di Franco Borghese - 01/04/2019 06:13 | aggiornato 01/04/2019 11:18

Inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Molto più produttivo ammettere le cose e provare a trarne insegnamento. Il Genoa si è mosso così. Non ha nascosto una notizia scomoda, al contrario: ha deciso di confermarla e di mandare un messaggio non solo ai propri giocatori, ma anche agli appassionati. Specie ai più giovani. Perché calciatori e società di Serie A dovrebbero essere un esempio.

Tutto è successo a Udine, durante l'intervallo della partita persa con l'Udinese. I rossoblù erano in difficoltà e Zukanovic ha ripreso Pedro Pereira evidenziandone gli errori commessi nella prima frazione di gioco. Il portoghese non ha gradito i rimproveri, rispondendo con fermezza.

Il nervosismo è aumentato, la discussione si è fatta seria. Chi era presente allo stadio per l'anticipo della Serie A giura di aver sentito urla e porte sbattute, anche se i due non dovrebbero essere arrivati alle mani. A calmare la situazione è intervenuto, in quanto leader dello spogliatoio, Miguel Veloso, che è riuscito a placare gli animi. Al termine della partita il tecnico Cesare Prandelli ha confermato l'accaduto:

Ci sono stati momenti di tensione fra due giocatori, ma capita. Prenderemo dei provvedimenti

Serie A, il Genoa multa Zukanovic e Pereira: i soldi andranno in beneficenza

E i provvedimenti sono infatti arrivati subito. Il tecnico Prandelli ha radunato già ieri mattina la squadra a Villa Rostan per analizzare la partita persa con l'Udinese e parlare di quanto accaduto nell'intervallo. Serviva un confronto a spogliatoio riunito. L'intenzione è quella di ripartire subito in vista del turno infrasettimanale che i rossoblù giocheranno a Marassi contro l’Inter.

Zukanovic ha quindi chiesto scusa e l'episodio è stato archiviato: i due giocatori non rischiano l'esclusione contro l'Inter. Nonostante questo però la società ha deciso (comunicandolo pubblicamente) di multare entrambi per mandare un segnale sia ai giocatori che agli appassionati. Perché il rispetto per il prossimo non deve mai mancare. E sfruttare un episodio spiacevole per fare beneficenza (la multa verrà donata ai più sfortunati) è lodevole. Inutile d'altronde nascondere la testa sotto la sabbia. Le squadre di Serie A dovrebbero sempre cercare di dare l'esempio. Come fatto dal Genoa.