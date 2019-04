Serie A, cinque in lotta per la Champions: calendari a confronto

Serie A, cinque in lotta per la Champions: calendari a confronto

Il turno infrasettimanale valido per la 30esima giornata inizierà martedì con due sfide molto interessanti. Alle 19 spazio a Milan-Udinese, con i rossoneri che devono rialzare la testa dopo le due sconfitte di fila contro Inter e Samp. Alle 21, invece, va in scena Cagliari-Juventus.

Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 29esima giornata di Serie A . Sono sei i giocatori squalificati per una giornata. Tra questi spicca Kostas Manolas, che contro il Napoli è stato ammonito. Il difensore greco era diffidato e salterà quindi la partita contro la Fiorentina in programma mercoledì allo Stadio Olimpico alle ore 21.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK