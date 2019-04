Serie A: anticipi e posticipi fino alla 37ª giornata

Serie A, cinque in lotta per la Champions: calendari a confronto

Serie A, cinque in lotta per la Champions: calendari a confronto

La Lega Serie A ha reso noto il calendario del campionato fino alla 37ª giornata. Il derby d'Italia tra Inter e Juventus (all'andata finì 1-0 per i bianconeri, decise Mandzukic) si giocherà sabato 28 aprile alle ore 20.30, mentre il derby di Torino andrà in scena sabato 4 maggio alle ore 15, proprio nel giorno in cui cadrà il 70° anniversario della tragedia di Superga. E ancora. Domenica 12 maggio alle 20.30 si gioca allo Stadio Olimpico Roma-Juventus, sette giorni dopo al San Paolo c'è Napoli-Inter. Gli orari del'ultimo turno verranno definiti dopo l'ultima gara della 37esima giornata.

