Il futuro dell'ex capitano è più incerto che mai, così come quello di Spalletti che non sa ancora se rimarrà sulla panchina dell'Inter. Ad oggi l'ipotesi più quotata è quella di un cambio di guida tecnica. Così la pensa anche il giornalista Mario Sconcerti, che sulle pagine de Il Corriere della Sera si dice sicuro del successore:

Una sconfitta che fa male. Nel posticipo della 29esima giornata di Serie A , l'Inter ha perso 1-0 a San Siro contro la Lazio. A decidere è stato un gol di Milinkovic nel primo tempo. I nerazzurri sono però ancora al terzo posto a quota 53 punti, due in più del Milan quarto e cinque in più di Atalanta e Lazio (i biancocelesti hanno però una partita da recuperare).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK