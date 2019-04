La gara si gioca alle 19 al Mapei Stadium.

01/04/2019 17:17 | aggiornato 01/04/2019 17:22

Sassuolo-Chievo è la gara del turno infrasettimanale di Serie A che si gioca giovedì 4 aprile alle 19.

L'andata ha visto i neroverdi portare a casa la vittoria con la rete di Di Francesco e l'autogol di Giaccherini.

Sassuolo-Chievo vede i padroni di casa al 14esimo posto in classifica con 32 punti, mentre i clivensi sono ultimi con 11 punti.

Getty Images All'andata vinsero i neroverdi col risultato di 2-0

Statistiche, curiosità e info su Sassuolo-Chievo

L'attaccante del Chievo, Mariusz Stepinski, non va a bersaglio da sette gare di campionato; soltanto tra ottobre 2017 e marzo 2018 è rimasto a secco per più match consecutivi (11) in Serie A.

Alessandro Matri ha realizzato sei gol contro il Chievo in Serie A; soltanto contro il Cagliari (sette), l’attaccante del Sassuolo ha segnato di più nel massimo campionato.

Jeremie Boga ha preso parte attiva a tre delle ultime quattro reti del Sassuolo in Serie A (due gol e un assist), trovando la rete in due match consecutivi per la prima volta in carriera nei top-5 campionati europei.

Soltanto il Borussia Dortmund (18) ha mandato in gol più giocatori differenti del Sassuolo (16) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Chievo ed Empoli sono le uniche due squadre che non hanno ancora vinto in trasferta in questo campionato (sei pareggi e otto sconfitte per i veneti).

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime 12 partite interne di campionato (7N, 4P), parziale in cui ha incassato 27 gol (2.3 in media a match).

Il Chievo ha pareggiato l’ultima sfida esterna in campionato, contro l’Atalanta (1-1): i veneti non vanno a segno in due trasferte di fila dallo scorso ottobre.

Il Sassuolo ha perso le ultime due partite di campionato; gli emiliani non infilano tre sconfitte consecutive in Serie A da novembre 2017.

Una sola vittoria per il Sassuolo nei cinque precedenti casalinghi contro il Chievo in Serie A (2N, 2P) - nel parziale i neroverdi hanno realizzato soltanto tre gol.

Equilibrio nelle 11 sfide di Serie A tra Sassuolo e Chievo: tre vittorie a testa e cinque pareggi.

Sassuolo-Chievo: le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga. Chievo (4-4-2): Sorrentino; Bani, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Djordjevic.

Sassuolo-Chievo: dove vederla in TV e streaming

Sassuolo-Chievo sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Sassuolo-Chievo in streaming basta collegarsi a Sky Go, se abbonati Sky, o in abbonamento su NOW TV.

Sassuolo-Chievo: info biglietti e prezzi

I biglietti di Sassuolo-Chievo sono disponibili online sul sito di Vivaticket, oppure presso le ricevitorie autorizzate. È attiva l'iniziativa dedicata agli Under 16 che prevede un biglietto omaggio per la tribuna sud: l'offerta è valida solo il giorno della partita alla biglietteria del Mapei Stadium. Ecco i prezzi dei biglietti di Sassuolo-Chievo:

Tribuna ovest centrale superiore: 30€

Tribuna ovest centrale inferiore: 25€

Tribuna ovest laterale superiore: 20€

Tribuna ovest laterale inferiore: 15€

Tribuna est centrale: 20€

Tribuna est laterale: 15€

Tribuna sud: 10€

Tribuna ospiti: 10€

Sassuolo-Chievo: quote e pronostico

Per i bookmakers, i favorii della gara sono i neroverdi. L'1 paga infatti 1.68 volte la quota giocata, mentre il 2 del Chievo raggiunge la quota di 5.30 su Unibet. Ecco le quote di Sassuolo-Chievo:

Bwin

Vittoria Sassuolo: 1.65

Pareggio: 3.40

Vittoria Chievo: 5

Unibet

Vittoria Sassuolo: 1.64

Pareggio: 3.70

Vittoria Chievo: 5.30

PMU

Vittoria Sassuolo: 1.62

Pareggio: 3.45

Vittoria Chievo: 5.10

