Il tecnico giallorosso potrebbe clamorosamente mollare per mettere i calciatori di fronte alle loro responsabilità. E in società pensano al futuro: spunta il nome di Gattuso.

di Andrea Bracco - 01/04/2019 10:43 | aggiornato 01/04/2019 10:51

La Roma è in caduta libera. Il 4-1 casalingo subito dal Napoli getta l'ambiente giallorosso nello sconforto e fa esplodere di rabbia James Pallotta, che nel postpartita ci ha tenuto a rimarcare la mancanza di attributi di coloro i quali sono scesi in campo per farsi prendere a pallonate dalla squadra di Ancelotti. La critica è trasversale e non risparmia (quasi) nessuno, nemmeno una dirigenza che in queste settimane è stata oggetto di valutazioni in seguito alla gestione delle situazioni legate a Monchi ed Eusebio Di Francesco.

Già, Di Francesco: l'ex tecnico, allontanato dopo la doppia sconfitta maturata nel derby e in Champions League, è probabilmente diventata una vittima troppo facile da sacrificare, perché i problemi della squadra sembrano essere cronici e anche nell'ultima uscita di campionato la Roma non ha fatto nulla per mascherarli. La batosta di domenica fa tremare anche la panchina di Claudio Ranieri, che dopo la sconfitta si è presentato davanti ai microfoni cercando di smorzare i toni per provare a normalizzare un ambiente ormai prossimo alla deriva.

L'unica maniera per reagire è isolarsi da tutto. Le partite ci faranno da allenamento.

Il tecnico ha cercato di fare il punto della situazione senza però puntare troppo il dito sui singoli, per i quali continua a esprimere parole di apprezzamento con qualche eccezione. Per esempio, parlando di Patrick Schick Ranieri non ha potuto nascondere la sua delusione nel vedere scendere in campo un ragazzo troppo timido ogni volta in cui gli viene concessa la possibilità di mettersi in mostra. La fiducia e la convinzione di aver detto sì a un progetto importante però permane: aver accettato la Roma in questo preciso momento significa essersi messi a disposizione di quei colori amati sin dall'infanzia, per cui l'obiettivo dovrà essere quello di remare tutti dalla stessa parte fino alla fine. Poi, a bocce ferme, si tireranno le somme.

Il turno infrasettimanale potrebbe però clamorosamente cambiare le carte in tavola. La Roma, che scenderà in campo contro la Fiorentina, sarà chiamata a invertire immediatamente la rotta, perché in caso di sconfitta non ci sarebbe da escludere una mossa a sorpresa dello stesso Ranieri, intenzionato a dimettersi qualora dovesse accorgersi di non poter fare nulla per cambiare questa delicata situazione.

Nel suo sfogo contro la squadra Pallotta ha comunque rinnovato la fiducia all'ex manager del Fulham, spiegando chiaramente che non lo ritiene responsabile per gli scempi che si sono visti in campo nelle ultime settimane, dove la Roma ha vinto solo una partita (2-1 contro l'Empoli, ma abbastanza fortunosamente) per poi farsi mettere sotto da Spal e Napoli. Il tecnico considera le dimissioni come un gesto forte per mettere i calciatori davanti alle rispettive responsabilità, facendo capire senza troppi giri di parole che il problema non è mai chi siede in panchina, ma quelli che scendono in campo.

Proiettandoci invece verso il futuro, la dirigenza giallorossa sta già studiando le prossime mosse. In primis dovrà essere nominato il direttore sportivo che prenderà ufficialmente il posto di Monchi: in tal senso, il nome più gettonato è quello di Gianluca Petrachi, da oltre 9 anni al Torino e vicino ad accettare la proposta della Roma. Poi si cercherà di capire a chi affidare la squadra: vista l'impossibilità di arrivare (almeno al momento) ad Antonio Conte, il club starebbe pensando a Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo.

Nelle ultime ore però è circolata una voce riguardo il possibile ingaggio di Gennaro Gattuso, in uscita dal Milan in caso fallisse la qualificazione alla prossima Champions League. E Sarri? Il manager del Chelsea resta in standby: una volta che i Blues sapranno se e quali saranno i loro margini di movimento estivi, potrebbero anche decidere di farlo partire per puntare su un nuovo profilo in panchina. Ma prima c'è una stagione da portare a termine. Con o senza Ranieri.