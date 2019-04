La gara dell'Olimpico interessa in ottica quarto posto.

di Redazione Fox Sports - 01/04/2019 15:12 | aggiornato 01/04/2019 15:16

Roma-Fiorentina è la gara della 30ª giornata di Serie A che si gioca mercoledì 3 aprile alle 21 allo stadio Olimpico di Roma.

All'andata le due squadre hanno chiuso in parità: al gol di Veretout ha risposto al rete di Florenzi a 5' dalla fine.

La situazione di classifica di Roma-Fiorentina vede i padroni di casa al settimo posto con 47 punti, mentre i viola sono esattamente a metà classifica, decimi con 38 punti.

Roma-Fiorentina: statistiche e curiosità del match dell'Olimpico

Luis Muriel ha segnato sei gol contro la Roma, la sua vittima preferita in Serie A; i giallorossi, inoltre, sono gli unici contro cui il colombiano è riuscito a fornire due assist in un singolo match nel massimo campionato (Sampdoria-Roma 3-2, gennaio 2017).

Diego Perotti ha realizzato un gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato; il fantasista della Roma non ha mai segnato in tre partite consecutive di Serie A.

L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, non segna da 11 match casalinghi in Serie A (record negativo per lui in casa in carriera nei top-5 campionati europei), tuttavia contro la Fiorentina ha già realizzato una doppietta, proprio all’Olimpico nel febbraio 2017.

Sette delle ultime otto reti della Roma contro la Fiorentina in campionato sono state messe a segno da sette marcatori diversi – l’unico giocatore con più di un gol nel periodo è Gerson (attualmente in prestito proprio alla squadra viola).

La Roma è la squadra che ha segnato di più su punizione indiretta in questo campionato (sette reti).

La Fiorentina ha chiuso in pareggio 14 match in questo campionato; soltanto nel 1970/71 i viola avevano pareggiato più volte (18) dopo 29 gare di Serie A.

La Fiorentina ha perso le ultime due trasferte di campionato: non colleziona tre sconfitte esterne di fila in A da dicembre 2016, proprio all’Olimpico (vs Lazio).

La Roma ha perso le ultime due partite di campionato; i giallorossi non inanellano tre sconfitte consecutive in Serie A da maggio 2014.

Nell’ultimo incrocio casalingo contro la Fiorentina (0-2, aprile 2018), la Roma ha interrotto una striscia di cinque vittorie interne consecutive contro i toscani e una serie casalinga realizzativa di 24 match di fila contro i viola in Serie A.

La Roma non ha trovato il successo nelle ultime due sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N, 1P): non resta a secco di vittorie per tre match di fila contro la Viola da aprile 2012.

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina: ecco Schick

Ranieri dovrebbe schierare Schick dal primo minuto nel tridente insieme a Dzeko e Perotti. Per i Viola torna invece Simeone, mentre Muriel si allarga sulla destra.

Roma (4-3-3) : Olsen; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Schick, Dzeko, Perotti.

: Olsen; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Schick, Dzeko, Perotti. Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Muriel, Simeone, Mirallas.

Dove vedere Roma-Fiorentina in TV e streaming

Roma-Fiorentina viene trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Inoltre, è possibile vedere Roma-Fiorentina in streaming attraverso Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure in abbonamento su NOW TV.

Roma-Fiorentina, info biglietti: prezzi e disponibilià

I biglietti di Roma-Fiorentina sono disponibili online sul sito di TicketOne e presso i punti vendita Listicket-TicketOne autorizzati, oltre che presso i Roma Store. Ecco tutti i prezzi per i biglietti di Roma-Fiorentina:

Curva nord: 25€

Distinti sud: 35€

Tribuna Tevere parterre nord: 45€

Tribuna Tevere top nord: 45€

Tribuna Tevere parterre sud: 50€

Tribuna Tevere top sud: 50€

Tribuna Tevere parterre centrale: 60€

Tribuna Tevere top centrale: 60€

Tribuna Monte Mario top nord: 65€

Tribuna Monte Mario top sud: 65€

Tribuna Monte Mario top centrale: 70€

Tribuna Monte Mario nord: 75€

Quote e pronostico di Roma-Fiorentina: giallorossi favoriti

I bookmaker danno la Roma favorita contro la Fiorentina nel match dell'Olimpico. La quota dell'1 raggiunge il massimo su Winamax con 2.02, mentre i viola sono quotati a 3.65 sempre su Winamax. Ecco le quote 1X2 ed il pronostico di Roma-Fiorentina:

Winamax

Vittoria Roma: 2.02

Pareggio: 3.50

Vittoria Fiorentina: 3.65

Bwin

Vittoria Roma: 2

Pareggio: 3.20

Vittoria Fiorentina: 3.50

Betclic

Vittoria Roma: 1.95

Pareggio: 3.45

Vittoria Fiorentina: 3.45

Unibet