Il tecnico francese spiega la scelta di schierare il figlio titolare contro l'Huesca.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 01/04/2019 11:38 | aggiornato 01/04/2019 17:42

Né Courtois né Keylor Navas. Tra i pali del Real Madrid, nel match casalingo contro l'Huesca valido per la 29esima giornata di Liga, c'era Luca Zidane, figlio di Zinedine. Per il portiere classe 1998 è stato il debutto da titolare con la maglia dei Blancos.

Un esordio fortunato visto che le Merengues hanno vinto 3-2 in extremis grazie alla rete di Benzema e lui non ha avuto colpe sui gol subiti. In conferenza stampa, ovviamente, a Zizou è stato chiesto di spiegare questa scelta e lui lo ha fatto con la solità tranquillità:

Sono felice per mio figlio Luca che ha debuttato al Bernabeu, ma lui resta il terzo portiere. Courtois è stato male, mentre Keylor Navas aveva bisogno di riposare dopo gli impegni con la Nazionale. Luca ha fatto bene, ha personalità. E non scordiamoci che ha alle spalle 16 anni di giovanili, meritava l'esordio

Zidane ha poi concluso: