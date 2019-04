Gabriel Aranda ha portato in trionfo il teschio del cranio di suo nonno per festeggiare il diciottesimo titolo del club di Avellaneda: "Lui sarebbe stato orgoglioso della mia idea".

01/04/2019

Con l'1-1 sul campo del Tigre e il contemporaneo pareggio contro la Union de Santa Fe del Defensa y Justicia, avversario diretto per il titolo, il Racing Club di Avellaneda ha conquistato la Superliga argentina con un turno di anticipo, mettendo in bacheca il diciottesimo titolo e ritrovando un trofeo che mancava dal 2014. Per celebrare la vittoria del campionato, però, un tifoso del Racing ha optato per un festeggiamento al tempo stesso macabro e curioso.

Migliaia di persone si sono infatti riversate per le strade di Avellaneda, colorando la città di bandiere e sciarpe biancocelesti, i colori sociali del club. Tra questi, non è passato inosservato un curioso gadget esibito con fierezza da un tifosi del Racing: un teschio. Nessuno scherzo, ma un omaggio voluto da Gabriel Aranda, colorito sostenitore del Racing.

Aranda ha deciso di rendere partecipe della festa per il diciottesimo titolo nella storia del suo Racing anche suo nonno, Valentin Aguilera, morto diversi anni addietro. Così, una volta finita la partita giocata dalla squadra di Eduardo Coudet sul campo del Tigre, ha dissotterrato il teschio del cranio di suo nonno e l'ha portato in corteo insieme agli altri tifosi. Un'idea folle, raccontata dallo stesso Aranda a TNT Sports:

Stava nel loculo e l’ho tolto di lì per tutte le partite che il Racing ha giocato. Mio nonno era un grande tifoso. Come l'avrebbe presa? Sarebbe orgoglioso del fatto che l’ho tirato fuori da quel posto.

L'esultanza del Racing Club de Avellaneda dopo un gol nella SuperLiga

Racing, tifoso in corteo per il titolo con il cranio di suo nonno

La gioia di Gabriel per il titolo conquistato dal suo Racing è presto diventata virale, rendendo Aranda una celebrità e suscitando l'ironia della rete. Tante le foto circolate sui social network per raccontare l'inusuale esultanza. Il commento più diffuso? "Come fate a paragonare il tifo per il Racing con quello per altre squadre?". In effetti, la storia dello sport è piena di scelte curiose, come quella di Willie Doyle, fantino vincitore del Premio Preakness che nel 1909 fece disperdere le sue ceneri sulla linea del traguardo del famoso ippodromo di Baltimora. Nessuno aveva però mai portato in trionfo il teschio di un parente.

Milito e la prima volta da dirigente: "L'ho vissuta da tifoso"

Se il gesto di Aranda ha rappresentato la parte più folle del tifo di Avellaneda, chi ha vissuto come un tifoso la vittoria del titolo è stato Diego Milito. Il Principe era in campo nell'ultima festa del Racing, datata 2014, e ora ha festeggiato il suo primo trofeo da dirigente del club. Una gioia raccontata a Fox Sports Argentina:

Vincere non è facile ed è il motivo per cui gli diamo questo valore. Voglio cogliere l’occasione per congratularmi con la squadra e lo staff tecnico, siamo meritatamente campioni. L’ho vissuto come un tifoso, è una grande soddisfazione.

Se Milito ha contribuito all'allestimento della rosa, a trascinare il Racing al primato con le sue reti è stato invece il 36enne Lisandro Lopez, capocannoniere con 17 centri. Al ritorno in patria, l'ex Porto e Lione ha conquistato il suo primo titolo in Argentina. Emozioni che Milito conosce bene: