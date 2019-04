Milan-Udinese: dove vederla in TV, probabili formazioni, info biglietti

La gara apre la 30ª giornata di Serie A.

01/04/2019

Milan-Udinese apre la 30ª giornata di Serie A. La gara è in programma martedì 2 aprile alle 19 a San Siro, e vede i rossoneri reduci dalla sconfitta contro la Sampdoria nell'ultimo turno. L'Udinese, invece, arriva dalla vittoria per 2-0 sul Genoa.

All'andata i rossoneri uscirono vittoriosi dal campo dell'Udinese grazie alla rete di Romagnoli arrivata al 97esimo.

Milan-Udinese vede le due squadre in situazioni di classifica differenti: i rossoneri sono quarti con 51 punti, mentre i Friulani sono 16esimi con 28 punti, 3 in più dell'Empoli terzultimo.

Getty Images All'andata il gol di Romagnoli ha dato i tre punti ai rossoneri

Milan-Udinese: statistiche, info e curiosità

Kevin Lasagna ha realizzato tre gol in quattro partite di Serie A disputate a San Siro, di cui uno contro il Milan; al Meazza, inoltre, l’attaccante dell’Udinese ha trovato la sua prima rete in Serie A (Inter-Carpi 1-1, gennaio 2016).

Krzysztof Piatek non ha segnato nelle ultime due partite di campionato al Meazza, l’attaccante de Milan non è mai rimasto a secco in tre partite casalinghe di fila in Serie A.

Solo l’Empoli (due) ha segnato meno reti di testa di Milan e Udinese in questo campionato (entrambe a quota tre).

L’Udinese è la squadra che ha realizzato meno gol da calcio piazzato (cinque) nella Serie A in corso, il Milan è invece la formazione che in percentuale ha segnato meno su calcio da fermo (16%).

L’Udinese arriva da quattro sconfitte esterne consecutive in campionato e in tre di queste ha subito esattamente quattro gol.

L’Udinese ha vinto tre delle ultime cinque gare di campionato (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 21 partite di Serie A (6N, 12P).

Il Milan ha subito tre gol nel derby interno contro l’Inter, tante reti quante quelle incassate nelle precedenti otto gare casalinghe di campionato.

Il Milan ha perso le ultime due partite di campionato, non arriva a tre sconfitte consecutive in Serie A da ottobre 2017.

Il Milan ha trovato la via del gol in 19 delle ultime 20 partite casalinghe di Serie A contro l’Udinese (solo nel settembre 2016, 0-1, i rossoneri non hanno segnato).

È dal 2007/08 che il Milan non vince sia il match d’andata che di ritorno di uno stesso campionato di Serie A contro l’Udinese.

Probabili formazioni di Milan-Udinese

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Udinese (4-3-3): Musso; Ter Avest, Troost-Ekong, De Maio; Zeegelaar, Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul.

Info biglietti di Milan-Udinese

I biglietti di Milan-Udinese sono disponibili attraverso il sito di e-ticketing del Milan, presso la biglietteria di Casa Milan (orario 10-18 tutti i giorni), nelle filiali BPM oppure presso i punti vendita Listicket-TicketOne abilitati. Nel giorno della partita sarà aperta anche la biglietteria dello stadio. Di seguito i prezzi dei biglietti per Milan-Udinese, divisi per settore:

Tribuna d'onore rossa: 160€

Poltroncine rosse: 130€

Poltroncine rosse, settori N,O,S,T: 80€

Primo anello rosso: 70€

Primo anello rosso laterale: 50€

Tribuna d'onore arancio: 90€

Poltroncine arancio centrali: 80€

Poltroncine arancio: 70€

Primo anello arancio: 50€

Primo anello arancio (da 149 a 154, da 167 a 172): 30€

Primo anello blu: 35€

Primo anello verde: 35€

Secondo anello rosso: 40€

Secondo anello arancio: 30€

Secondo anello blu: 25€

Secondo anello verde: 30€

Terzo anello verde: 25€

Milan-Udinese: dove vederla in TV e streaming

Milan-Udinese sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Inoltre, è possibile vedere Milan-Udinese in streaming su Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure su NOW TV in abbonamento.

Quote 1X2 e pronostico di Milan-Udinese

Il pronostico di Milan-Udinese vede i bookmaker puntare sui rossoneri, con la quota più alta pari a 1.53 su Netbet. La vittoria dell'Udinese raggiunge invece quota 6.75 su PMU. Di seguito le quote 1X2 di Milan-Udinese:

Bwin

Vittoria Milan: 1.48

Pareggio: 3.75

Vittoria Udinese: 6.50

Netbet

Vittoria Milan: 1.53

Pareggio: 4.20

Vittoria Udinese: 6.50

Betclic

Vittoria Milan: 1.46

Pareggio: 4.20

Vittoria Udinese: 6.65

Unibet

Vittoria Milan: 1.48

Pareggio: 3.85

Vittoria Udinese: 6.50

PMU