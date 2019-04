Alla vigilia della partita contro l'Udinese, Gattuso cerca di riportare il sereno in casa rossonera: "Con il club c'è unione, vogliamo la Champions". E apre al cambio modulo.

di MarcoValerio Bava - 01/04/2019 16:01 | aggiornato 01/04/2019 16:07

Si è presentato in conferenza stampa con il solito piglio, sincero e un po' irriverente, convinto delle possibilità del suo Milan nonostante gli ultimi due risultati negativi maturati contro Inter e Samp. Sconfitte che hanno ovviamente rimesso in discussione la posizione rossonera nella corsa Champions League e scatenato la solita ridda di voci intorno al suo futuro. Rino Gattuso però sa come affrontare il momento, sa anche prendersi le sue responsabilità.

Lo ha sempre fatto in carriera del resto. Contro l'Udinese servirà una reazione, sulla carta l'impegno è alla portata, ma a San Siro nell'anticipo del turno infrasettimanale di campionato, servirà un Milan diverso rispetto a quello delle ultime uscite. I friulani hanno ripreso morale con la vittoria sul Genoa e la cura Tudor sembra dare i primi frutti. Per questo c'è bisogno della miglior versione della squadra rossonera.

Il ko contro la Samp ha lasciato strascichi e non poteva essere altrimenti. Ora Lazio e Atalanta sono lì e anche la malmessa Roma di Ranieri non è poi così lontana. Per la Champions insomma è ancora tutto aperto. Ci sono cinque squadre in sei punti e due posti per la gloria a fine stagione. Il Milan vuole esserci, lo ha ribadito a chiare lettere Gattuso prendendo la parola nella sala stampa di Milanello.

Milan, Gattuso presenta la partita contro l'Udinese in conferenza

Il tecnico non si nasconde, sa che il momento è complicato e che la partita contro l'Udinese rischia di diventare una trappola. Ma Gattuso invoca calma e sul cambio modulo lascia intendere che qualcosa cambierà:

Veniamo da due risultati negativi, ma la squadra è viva e questo mi fa ben sperare. Qualcuno mi prenderà per pazzo, ma sono molto tranquillo. Domani per noi però è fondamentale vincere. Modulo? Ho in mente qualcosa di diverso, anche se abbiamo poco tempo per provare.

Le parole dette al termine della partita contro la Samp, quel "poi parlo io" ha alzato un polverone mediatico non indifferente e di questo Gattuso si è pentito. Con la società c'è unità d'intenti e solo a fine stagione si tireranno le somme:

Io sono sincero e mi piace dire ciò che penso, ma quelle parole forse non le pronuncerei ancora. Hanno creato troppo caos. Con la società remiamo dalla stessa parte, l'unione che c'è tra noi nessuno può metterla in dubbio. Il mio problema in questo momento è riuscire a tornare in Champions che per noi è come uno scudetto.

Milan, Gattuso: "Tutto risolto con Kessié"

Un'altra questione che aveva tenuto banco in casa Milan durante la sosta e poi alla vigilia della partita di Marassi era quella legata a Franck Kessié. L'ivoriano si è scusato con il tecnico e con il gruppo e per questo la vicenda è ormai archiviata:

Non ci sono problemi. La vicenda è chiusa. Il ragazzo sa di aver fatto qualcosa che ci ha fatto rimanere male, ma non c'è stata nessuna punizione. Sa di aver sbagliato, ma non ha giocato a Genova per i pochi allenamenti post Nazionale. Donnarumma? È un errore che può capitare. Mi piace come ha gestito la situazione dopo.

Gattuso parla anche degli arbitri che sono diventati un tema in queste ultime ore. Il Milan, nella persona di Leonardo, ha contestato con forza l'arbitraggio di Orsato a Genova, soprattutto per il rigore negato a Piatek nel finale. Ma Gattuso prova ad abbassare i toni e richiamare la squadra alle sue responsabilità: