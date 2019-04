La vittoria di San Siro riaccende le ambizioni dei biancocelesti, che quest'anno sembrano essere maturati psicologicamente. Fondamentale la figura di Simone Inzaghi.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 01/04/2019 12:14 | aggiornato 01/04/2019 12:21

Molto spesso il calcio è fatto di cicli che si aprono e cerchi che si chiudono. Quello della Lazio è arrivato al capolinea nella notte di San Siro, con i biancocelesti che - grazie alla vittoria sull'Inter - hanno rilanciato le loro ambizioni di Champions League andandosi a prendere tre punti sul campo di una diretta concorrente nella corsa per l'Europa che conta. Mentre i nerazzurri si leccano le ferite pensando a come affrontare la grana Mauro Icardi alla luce dei recenti sviluppi, Simone Inzaghi esce dal campo tra gli applausi di tutto lo stadio.

Una bella rivincita, quella di Inzaghino, che nel maggio dello scorso anno era stato costretto a metterci la faccia nell'immediato postpartita dell'Olimpico, quando la banda di Luciano Spalletti era andata a prendersi il pass Champions League proprio nello scontro diretto in programma nell'ultimo turno di una Serie A appassionante fino in fondo. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, perché la Lazio dello scorso anno ha perso un paio di pezzi da novanta (uno di questi, Stefan De Vrij, è passato proprio all'Inter) mantenendo comunque la propria identità.

Su questo concetto il tecnico ha insistito a più riprese, cercando di comunicare il messaggio fondamentale non solo alla squadra, ma anche a tutti i media che si occupano di Lazio. Il gruppo è più importante dei singoli e la prestazione non mai casuale, contrariamente al semplice risultato. La filosofia è sempre stata questa fin dal principio e, a distanza di quasi tre anni, ha portato i biancocelesti a sedersi stabilmente al tavolo delle big. Ora però sembra essere cambiato anche l'impatto con i big match: mentre l'anno scorso Milinkovic-Savic e compagni vinsero una sola partita in tutta la stagione contro squadre che li precedevano in classifica, nell'ultimo periodo sono arrivati addirittura due successi importanti contro Roma e, appunto, Inter.

Simone Inzaghi festeggia la vittoria sull'Inter: la sua Lazio si rilancia nella corsa alla Champions League, mancata lo scorso anno solo a causa degli scontri diretti sfavorevoli

Lazio in forma Champions League: Inzaghi è maturato

Un evidente cambio di rotta, che va di pari passo con la crescita esponenziale della forma degli interpreti che a San Siro a tratti hanno dominato l'avversario. Prendete proprio il serbo come esempio: Milinkovic-Savic ha segnato il suo primo gol stagionale in uno scontro diretto al vertice, ma già da qualche settimana le sue prestazioni erano aumentate di giri, riportandolo al centro di un progetto importante che, solo qualche mese fa, lo vedeva quasi messo ai margini. Disturbato dalle voci di mercato, il centrocampista si era anche "guadagnato" qualche esclusione dall'undici titolare, prima di tornare nelle rotazioni con veemenza grazie alle nuove motivazioni instillate in lui da un colloquio schietto e sincero con lo stesso Inzaghi.

Già, perché il tecnico può apparire ai più come un tipo polemico sempre alla ricerca di scuse, ma in realtà chi lo conosce bene ne parla come un'ottima persona, particolarmente attenta ai rapporti umani con i suoi giocatori. Poi, ovviamente, è stato fatto un passo avanti anche dal punto della proposta di gioco, come dimostrato proprio dal successo di Milano: con un paio di mosse semplici Inzaghi ha messo la museruola al piano partita preparato da Spalletti che, senza un centravanti di ruolo, cercava con insistenza la superiorità numerica tra le linee per vie centrali.

A quel punto alla Lazio, che ha giocato un match di grande intensità, è bastato andare costantemente in raddoppio sui portatori di palla nerazzurri per costringere l'Inter ad allargarsi sulle fasce, rimanendo con il cross dal fondo come unica (e inoffensiva, vista l'assenza di centimetri in area di rigore) soluzione di gioco. Il risultato? Zero rischi corsi e vittoria messa in ghiaccio senza particolari problemi, come a evidenziare un grande upgrade dal punto di vista della mentalità non solo a livello di squadra, ma anche - e soprattutto - per quanto riguarda l'approccio da parte della conduzione tecnica.

Le chiavi del rilancio: consapevolezza nei propri mezzi e una nuova attitudine

Dopo un girone di andata in chiaroscuro, Inzaghi si è finalmente convinto a giocare con quattro elementi offensivi costantemente in campo. Anche a San Siro, dopo aver incassato l'ennesimo infortunio della stagione, ha sostituito l'acciaccato Correa con Caicedo mandando un chiaro segnale all'Inter: stiamo vincendo, ma non abbiamo intenzione di tirarci indietro. E, anche quelle poche volte in cui i padroni di casa hanno ricamato qualche trama interessante, la coppia di centrali composta da Acerbi e Bastos ha fermato ogni iniziativa sul nascere.

L'angolano è l'esatto esempio del meticoloso lavoro portato avanti da quando Inzaghi si è seduto sulla panchina della Lazio: Bastos, i cui limiti tecnici sono evidenti, è stato impostato unicamente come elemento di rottura per l'azione avversaria sfruttando le sue grandi doti fisiche e la bravura nel giocare sull'uomo. Conoscere i propri giocatori, capirne i punti di forza e sfruttarli per fare fronte alla penuria di alternative disponibili in panchina: questo è l'obiettivo principale di una conduzione tecnica troppo spesso criticata, martellata con insistenza dagli stessi media che lo scorso anno la esaltavano senza sosta fino alle prime difficoltà primaverili.

Ora però viene il bello: la classifica sorride e proietta la squadra virtualmente al quarto posto (c'è ancora una partita da recuperare), ma Inzaghi dovrà essere bravo a mantenere alta la concentrazione per non incappare in un mese di maggio analogo a quello del 2018, quando due pareggi inaspettati (1-1 in casa contro l'Atalanta e 2-2 sul campo del Crotone) permisero all'Inter di rosicchiare un paio di punti decisivi per arrivare all'ultima giornata con un risultato su tre ancora disponibile.

Il resto è storia, che quest'anno non dovrà ripetersi. Arrivare in Champions League permetterebbe alla società di mettere finalmente in moto quel meccanismo tramite il quale diversificare ulteriormente i ricavi, ricercare profili top sul mercato e, soprattutto, provare a mantenere i big. Con le concorrenti in difficoltà, provarci diventa d'obbligo.