Oggi gli ultimi esami: l'esterno brasiliano dovrebbe rientrare contro il Milan o nel match di Champions League con l'Ajax. Sulle sue tracce diversi club, fra cui anche l'Inter.

di Alberto Casella - 01/04/2019 16:05 | aggiornato 01/04/2019 16:10

La Juventus, con l'ottavo scudetto ormai al sicuro in cassaforte - manca solo il conforto della matematica - si prepara al prossimo passo sulla strada di quello che è l'obiettivo, più o meno apertamente dichiarato di questa stagione: la Champions League.

Mercoledì 10 aprile c'è l'andata dei quarti di finale ad Amsterdam contro l'Ajax e Allegri prova a recuperare i pezzi. Il primo tassello, fondamentale, è Cristiano Ronaldo, fermo ai box dal 26 marzo per l'ormai noto problema al fascio muscolare avvertito nel match del Portogallo contro la Serbia valido per le qualificazioni a Euro 2020.

Oggi a Torino è in programma un ulteriore controllo periodico per verificare le possibilità di recupero del portoghese, ma il club sta col fiato sospeso anche per lo stato di salute di Paulo Dybala, bloccatosi sabato nel riscaldamento, nonché dei lungodegenti Douglas Costa, Cuadrado e Khedira.

Juventus: Douglas Costa è fuori dal 2 febbraio

Juventus: Douglas Costa, rientro vicino

Nella conferenza stampa di presentazione del match che la Juventus giocherà martedì sera alla Sardegna Arena contro il Cagliari, Allegri si è mostrato moderatamente fiducioso:

Ronaldo sta lavorando e speriamo di averlo per l'Ajax, sta lavorando ogni giorno. Douglas Costa è in una buona condizione e dovrebbe essere a disposizioni per l'Ajax. Khedira potrebbe esserci già per il Milan e anche per Cuadrado, è imminente il rientro, questione di 7-10 giorni. Dybala sarà valutato oggi.

Douglas Costa: per lui solo un gol quest'anno

Il brasiliano è fuori dal 2 febbraio scorso per un problema al quadricipite della coscia sinistra, ma c'è fiducia per gli accertamenti odierni che dovrebbero dare il via al suo rientro. La squadra ha bisogno dei suoi strappi e della sua fantasia. Probabile che sabato contro il Milan parta dalla panchina e che magari Allegri lo chiami a match in corso, in modo da fargli mettere minuti nelle gambe in vista dell'impegno di Champions League.

Douglas Costa: la Juventus ha bisogno della sua fantasia

Il brasiliano piace all'estero ma anche all'Inter

Ma in questi giorni il nome di Douglas Costa rimbalza anche fra gli operatori del calciomercato. Il brasiliano, che è arrivato alla Juventus in prestito nell'estate 2017, era stato riscattato l'anno scorso dopo un'ottima stagione da 6 gol e 14 assist, ma in quella in corso è stato decisamente meno brillante - 1 rete e 2 assist il suo bottino per il momento - tanto che, secondo Tuttosport, il club non chiude a una sua possibile partenza. Tanto più se, viste le società interessate - si parla di PSG, Manchester City, Manchester United e Tottenham oltre all'Inter - si dovesse arrivare a una specie di asta a sette zeri.