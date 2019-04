La moglie dell'attaccante nerazzurro ha parlato a Tiki-Taka: "Mauro tiene all'Inter e ai suoi compagni. Le parole dette da Batistuta? Lui è un mito per gli argentini".

01/04/2019

Dopo le parole di Batistuta sul caso Icardi, probabilmente i tifosi dell'Inter scambierebbero molto volentieri Wanda Nara con Irina, la moglie dell'ex attaccante di Fiorentina e Roma che giocò anche un anno in nerazzurro a fine carriera. Batigol si era espresso così:

Immagino che ci siano dei problemi nello spogliatoio. A me non sarebbe mai successo. Il mio lavoro era il mio lavoro, mia moglie pensava alle sue cose. Irina non ha mai saputo niente di ciò che succedeva nello spogliatoio. Ho sempre concepito così il calcio e rapporto coi miei compagni.

E invece la consorte e agente di Maurito continua indisturbata a parlare della vicenda del marito - ieri sera in tribuna a San Siro a seguire la sconfitta dei nerazzurri contro la Lazio - tanto sui social quanto ai microfoni di Tiki-Taka.

Inter: per Wanda Nara Icardi è pronto

Inter, Wanda Nara su Icardi: "Lui è pronto, dipende tutto da Spalletti"

E la vicenda ha ormai fatto saltare i nervi a Spalletti che ieri ha dato segnali di scarsa serenità, non solo nella gestione della squadra in campo particolarmente nel finale della partita, ma anche e soprattutto ai microfoni nel post match di Inter-Lazio:

Icardi? Per come si è comportato deve stare fuori, devono giocare gli altri. Non è che senza Icardi non si va in Champions: Mauro è qui da anni, quante volte la squadra è andata in Champions? Lui doveva stare fuori stasera e tornare alla prossima. La differenza la fanno Cristiano Ronaldo e Messi, non Icardi.

Per Spalletti Icardi doveva stare fuori

Parole come spartiacque a forma di macigni, quelle del tecnico dell'Inter. Wanda Nara ha incassato e ha detto la sua:

Penso che Mauro sia pronto, ora dipende dall'allenatore. Lui ha sempre sostenuto l'Inter, tiene ai suoi compagni e si aspetta di giocare.

Icardi è fuori squadra dal 13 febbraio, dal giorno in cui il club gli ha comunicato che la fascia di capitano sarebbe passata a Samir Handanovic. Rientrato in gruppo durante la sosta per le Nazionali, dopo un "misterioso" infortunio al ginocchio, ha partecipato in settimana con i compagni a una festa per la moglie di Gagliardini e potrebbe forse tornare ad assaggiare il campo nel turno infrasettimanale contro il Genoa:

Uno come Mauro non pensa alle polemiche, lui si concentra su quello che vuole fare: giocare, segnare e aiutare l’Inter. I tifosi? Mi aspetto affetto come sempre. Le parole di Batistuta? Vorrei piuttosto dire che lui è considerato un mito in Argentina e anche Mauro da piccolino voleva diventare come Batistuta.

Già, anche ai tifosi dell'Inter sarebbe piaciuto.