Proprio quando tutto sembrava rientrato, ecco che il caso Mauro Icardi è riesploso. L'attaccante argentino sembrava destinato a tornare nell'elenco dei convocati per il match contro la Lazio, ma Luciano Spalletti ha deciso di escluderlo spiegando la sua scelta prima e soprattutto dopo la partita persa contro i biancocelesti.

Negli studi di Sky Sport non sono mancate le reazioni a questo ennesimo colpo di scena. Quasi tutti si sono schierati con Spalletti, come ad esempio Andrea Pirlo che ha dichiarato:

Nessuno può sapere se con Icardi in campo sarebbe finita allo stesso modo o meno. Di certo c'è che all'Inter è mancato un centravanti, sia esso Lautaro o Icardi. Credo che Spalletti sia stato coerente. Non sappiamo se Icardi si sia chiarito o meno coi compagni. Ma io mi chiedo, davvero un giocatore non ha la personalità per andare a parlare con allenatore e compagni? Ha bisogno di un avvocato?

Così invece Beppe Bergomi:

In questa vicenda la trattativa con l'avvocato Nicoletti è una cosa a dir poco anomala. Spalletti l'ha definita umiliante e per me ha pienamente ragione. Non è importante il nome che hai sulle spalle, conta lo stemma che hai davanti. Io sto con Luciano al 100%. Io ero capitano, ma anche senza la fascia un giocatore, se vuole, può essere importante, perché non capisce questo? Dovrebbe mettere da parte l'orgoglio, la maglia dell'Inter è una maglia importante…