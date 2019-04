Continuano a piovere reazioni dopo lo sfogo di Luciano Spalletti nel post-partita di Inter-Lazio. Il tecnico dei nerazzurri ha spiegato la scelta di non convocare Mauro Icardi usando termini forti che hanno fatto rumore. Dalla parte dell'allenatore interista si è schierato un suo collega, Gigi Cagni, ex guida di Sampdoria ed Empoli.

Credo sia chiaro che Icardi non possa fare il capitano. Al giorno d'oggi il mestiere dell'allenatore è diventato complicato, molto complicato. Se un allenatore non si fa apprezzare dallo spogliatoio e non fa rispettare le regole, non vincerà mai nulla. L'unico che ha perso in questa vicenda è Icardi