Tutte le informazioni su dove vedere il turno infrasettimanale di calcio: dalla Premier League alla Serie A.

di Redazione Fox Sports - 01/04/2019 10:16 | aggiornato 01/04/2019 10:20

Settimana molto ricca di appuntamenti quella che inizia l'1 aprile, considerato che i maggiori campionati scendono in campo per recuperare con un turno infrasettimanale. Occorre dunque la programmazione su dove vedere il calcio in TV in diretta e streaming.

Da segnalare il derby di Londra tra Arsenal e Newcastle nella serata di lunedì: i Gunners sfidano i Magpies nel monday night del 1 aprile. Si prosegue con la giornata di martedì, quando Milan e Udinese apriranno la 30ª giornata di Serie A alle 19 col match di San Siro. Alle 21 sarà invece la volta di Cagliari-Juventus, match trasmesso in diretta da Sky. Nello stesso giorno in programma anche Atletico Madrid-Girona, prima gara della giornata n.30 della Liga.

Appuntamento con la Serie B nella giornata di martedì 2 aprile, a causa del turno infrasettimanale della Serie A che parte mercoledì: da segnalare il Brescia in trasferta a Verona, fischio d'inizio alle 21. In campo anche lo United: i ragazzi di Solskjaer saranno ospiti del Wolverhampton nella gara delle 20.45.

Getty Images Il Milan, reduce dalla sconfitta di Genova, cerca il riscatto contro i friulani

Calcio in diretta TV e streaming - Le partite del turno infrasettimanale: 1-2-3-4 aprile

Alle partite già segnalate si aggiunge tutta la Serie A, in campo mercoledì 3 aprile a partire dalle 19 con Empoli-Napoli. Big match anche in Serie B, con Pescara-Palermo, gara che vede le due squadre impegnate in uno scontro d'alta classifica. Per la Liga si gioca invece Valencia-Real Madrid, scontro tra la sesta e la terza in classifica.

In campo anche Manchester City e Cardiff nel match valido per la 33ª giornata di Premier League, e Strasburgo e Reims per la Ligue 1.

A chiudere i giochi giovedì 4 aprile Sassuolo-Chievo e Atalanta-Bologna. In programma anche tre gare della Liga: Siviglia-Alaves, Leganes-Valladolid e Real Sociedad-Betis.

Calcio in diretta TV e streaming - Lunedì 1 aprile

Di seguito tutti gli appuntamenti con le partite in diretta TV e streaming di lunedì 1 aprile:

19.00 - Campionato Primavera - Juventus-Sassuolo - Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre)

20.30 - Ligue 1 - St.Etienne-Nimes - DAZN

20.45 - Ligue 2 - Lens-Le Havre - DAZN

20.45 - Serie C - Novara-Virtus Entella - Eleven Sports

21.00 - Premier League - Arsenal-Newcastle - Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203)

Calcio in diretta TV e streaming - Martedì 2 aprile

Martedì 2 aprile da segnalare la semifinale della Coppa di Francia tra Lione e Rennes, alle 21.10 su DAZN. Ma ecco tutti gli appuntamenti col calcio in diretta TV di martedì 2 aprile:

14.30 - Serie C - Catania-Viterbese - Eleven Sports

19.00 - Serie A - Milan-Udinese - Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251

19.30 - Liga - Atletico Madrid-Girona - DAZN

20.30 - Liga - Espanyol-Getafe - DAZN

20.45 - Premier League - Wolverhampton-Manchester United - Sky Sport Football (canale 203)

21.00 - Serie A - Cagliari-Juventus - Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251

21.00 - Serie B - Livorno-Cremonese - DAZN

21.00 - Serie B - Cosenza-Perugia - DAZN

21.00 - Serie B - Verona-Brescia - DAZN

21.00 - Serie B - Benevento-Carpi - DAZN

21.00 - Serie B - Spezia-Salernitana - DAZN

21.00 - Serie B - Padova-Ascoli - DAZN

21.00 - Serie B - Venezia-Cittadella - DAZN

21.10 - Coupe De France - Lione-rennes - DAZN

21.30 - Liga - Villareal-Barcellona - DAZN

21.30 - Serie C - Fano-Fermana - Eleven Sports

Calcio in diretta TV e streaming - Mercoledì 3 aprile

Il mercoledì di Serie A vede partite interessanti in programma, come Roma-Fiorentina o Genoa-Inter, gare valide per la lotta al quarto posto. Alle 21 scendono in campo anche PSG e Nantes per l'altra semifinale della Coppa di Francia. Ecco tutti gli appuntamenti con le partite in diretta TV e streaming di mercoledì 3 aprile:

16.00 - Youth League - Chelsea-Dinamo Zagabria - Sky Sport Football (canale 203)

19.00 - Serie A - Empoli-Napoli - DAZN

19.00 - Serie B - Lecce-Cosenza - DAZN

19.00 - Ligue 1 - Strasburgo-Reims - DAZN

19.30 - Liga - Athletic Bilbao-Levante - DAZN

20.30 - Liga - Huesca-Celta Vigo - DAZN

20.30 - Liga - Eibar-Rayo Vallecano - DAZN

20.45 - Premier League - Manchester City-Cardiff City - Sky Sport Football (canale 203)

21.00 - Serie A - Roma-Fiorentina - Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252

21.00 - Serie A - SPAL-Lazio - Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 253

21.00 - Serie A - Torino-Sampdoria - Sky Sport 254

21.00 - Serie A - Genoa-Inter - DAZN

21.00 - Serie A - Frosinone-Parma - DAZN

21.00 - Serie B - Pescara-Palermo - DAZN

21.00 - Coppa di Francia - PSG-Nantes - DAZN

21.30 - Liga - Valencia-Real Madrid - DAZN

Calcio in diretta TV e streaming - Giovedì 4 aprile

Il 4 aprile in programma due match di Serie A e tre gare della Liga. Ecco di seguito tutti gli appuntamenti col calcio in diretta TV e streaming del 4 aprile: