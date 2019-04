Al Benito Stirpe arrivano i crociati per il turno infrasettimanale.

Frosinone-Parma si gioca mercoledì 3 aprile alle 21. La gara, valida per la 30ª giornata di Serie A, si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

All'andata il match finì in parità: un punto a testa nel pareggio a reti bianche.

Frosinone-Parma vede i padroni di casa penultimi con 17 punti, mentre i crociati sono 13esimi con 33 punti.

Frosinone-Parma: statistiche e curiosità sulla gara

L'attaccante del Parma, Gervinho (10 reti), è uno dei tre giocatori insieme a Piatek (19) e Petagna (11) ad essere andato in doppia cifra di gol, in questa Serie A, senza aver fornito alcun assist.

Nessuna squadra ha mandato in gol meno giocatori di Frosinone e Parma in match casalinghi nei top-5 campionati europei nel 2018/19 (entrambe cinque).

Soltanto l’Huddersfield (sette) ha realizzato meno reti casalinghe rispetto al Frosinone (nove) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Parma (36.9%) e Frosinone (40.2%) sono le due squadre con il possesso palla medio più basso in questa Serie A.

Il Parma è la squadra che ha subito più gol (24) in Serie A nel corso del 2019.

Nel 2019 solo Frosinone e Chievo (entrambe sette) hanno perso più match di Serie A rispetto al Parma (sei).

Nelle ultime cinque gare esterne di Serie A il Parma ha sia segnato che subito gol: 23 gol totali, sempre almeno tre in ogni match.

Il Frosinone è l’unica squadra che non ha ancora vinto in casa in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (5N, 9P).

Il match d’andata ha visto soltanto due tiri nello specchio, uno a testa: nell’intero campionato, solo in due sfide sono state effettuate meno conclusioni in porta (una in Parma-Bologna e Sampdoria-Sassuolo).

L’unico precedente in Serie A tra Frosinone e Parma è quello relativo al match d’andata del Tardini, terminato 0-0.

Dove vedere in TV e streaming Frosinone-Parma

La gara tra Frosinone e Parma può essere vista in diretta TV e streaming su DAZN, visto che è una delle due gare in esclusiva alla piattaforma online. Per vedere Frosinone-Parma in streaming basta scaricare l'app di DAZN e accedere con le proprie credenziali. In alternativa, è possibile attivare i 30 giorni gratuiti, al termine dei quali il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Le probabili formazioni di Frosinone-Parma

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaninga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Ciofani, Ciano.

Sportiello; Goldaninga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Ciofani, Ciano. Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Siligardi.

Le quote 1X2 ed il pronostico di Frosinone-Parma

Secondo i bookmakers, Frosinone-Parma sarà un testa a testa. In leggero vantaggio i ciociari, con la quota più alta a 2.57. Il 2 dei crociati, invece, raggiunge 2.92 su Netbet.

Info biglietti Frosinone-Parma: prezzi e disponibilità

I biglietti di Frosinone-Parma sono disponibili attraverso i punti vendita autorizzati Vivaticket e online sul sito di Vivaticket. È possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria dello stadio soltanto il giorno della gara. Ecco i prezzi dei tagliandi per Frosinone-Parma:

Tribuna est: 50€

Tribuna superiore: 70€

Tribuna laterale: 90€

Tribuna centrale: 120€

Tribuna autorità 170€

La curva nord e la curva sud sono esaurite in seguito alla campagna abbonamenti.