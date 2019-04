Il team principal ferrarista commenta il deludente risultato della gara di Sakhir, spiegando anche cosa è successo alla SF90 di Charles.

di Matteo Bellan - 01/04/2019 12:39 | aggiornato 01/04/2019 12:44

Tanta delusione nel team Ferrari per la gara di Formula 1 in Bahrein. Dopo le ottime prestazioni viste nelle prove libere, la doppietta sembrava essere quasi preannunciata. Invece, come abbiamo visto, le cose sono andate diversamente. Ha trionfato la Mercedes, approfittando dei guai capitati alla scuderia di Maranello.

Charles Leclerc è stato fermato da un problema al motore mentre era saldamente in testa alla corsa. Mancavano dieci giri alla fine quando la sua power unit ha accusato un guasto e gli ha impedito di conquistare una meritatissima vittoria. In mezzo alla sfortuna è riuscito comunque ad avere la fortuna di salvare la terza posizione, dunque il podio, grazie all'ingresso della safety-car nel finale. L'assalto di Max Verstappen è stato così respinto.

Sebastian Vettel, invece, deve recitare il mea culpa. Il suo deludente quinto posto al traguardo è frutto di un suo errore commesso mentre battagliava con Lewis Hamilton per la seconda posizione. È andato in testacoda finendo per spiattellare le gomme, fatto che ha provocato poi le decisive vibrazioni che hanno fatto staccare l'ala anteriore della sua SF90. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 è responsabile di quanto gli è successo, a differenza del compagno.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc delusi dopo la gara di Formula 1 in Bahrein

Formula 1, Binotto spiega i problemi Ferrari in Bahrein

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, al termine della gara di Formula 1 in Bahrein è stato ovviamente interpellato su quanto quanto successo e non ha nascosto la propria delusione. Poteva esserci un trionfo rosso a Sakhir e così non è stato, invece.

Doppietta mancata. Avevamo tutto per fare bene, forse quando avevamo i piloti in testa si poteva gestire maggiormente ma le gare sono anche queste. Peccato per Sebastian, sono cose che capitano quando si lotta. Per Charles un problema che gli ha impedito di vincere, un peccato davvero e ci dispiace tanto. Ci è mancata l'affidabilità e non è accettabile, ci dobbiamo lavorare. Comunque guardiamo anche ai lati positivi del weekend, perché la prestazione c'è stata e il team ha lavorato bene. Ovviamente bisogna migliorare.

Il dirigente della scuderia di Maranello ha avuto anche modo di entrare più nel dettaglio del problema avuto da Leclerc alla power unit della sua SF90. Inizialmente sembrava qualcosa legato alla MGU-H, ma Binotto ha poi spiegato che in realtà è stato altro a non funzionare.

Abbiamo visto che si è trattato di un problema all’unità endotermica, precisamente alla combustione di un cilindro. Il motore tornerà a Maranello per dei controlli accurati. Non c'è stato un guasto all’MGU-H, se si fosse trattato di questo avremmo provato a cambiare le mappature e le impostazioni per tentare di ovviare all’imprevisto, ma non è stato così. È stato un guasto ad un singolo componente, pertanto useremo ancora questo motore venerdì in Cina. Abbiamo un'intera giornata per valutare il suo comportamento, la sua funzionalità e le sue prestazioni.