Empoli-Napoli: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in TV

Gli azzurri impegnati nella difficile trasferta toscana.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 01/04/2019 15:57 | aggiornato 01/04/2019 16:01

Empoli-Napoli è la prima gara del mercoledì di Serie A. Il match si gioca infatti mercoledì 3 aprile alle 19 allo stadio Castellani di Empoli ed è valido per la 30ª giornata di Serie A.

La gara di andata ha visto la squadra di Ancelotti portare a casa i 3 punti col risultato di 5-1: tripletta di Mertens, Milik e Insigne a segno per il Napoli, di Caputo l'unico gol dei toscani.

Empoli-Napoli vede i padroni di casa essere scivolati al terzultimo posto in classifica con 25 punti dopo la sconfitta contro la Juventus. Il Napoli, invece, ha battuto la Roma 4-1 all'Olimpico, rimanendo a 15 punti di distanza dalla Juventus.

Getty Images All'andata Mertens segnò una tripletta.

Empoli-Napoli: statistiche, curiosità, info

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha preso parte attiva a otto gol (cinque reti, tre assist) nelle sue ultime quattro partite contro l’Empoli in Serie A, realizzando una tripletta e fornendo un assist nel match d’andata (5-1, novembre 2018).

Diego Farias ha realizzato tre gol contro il Napoli, contro nessuna squadra ha segnato di più in Serie A; contro i partenopei, inoltre, il brasiliano dell’Empoli ha messo a segno la sua prima doppietta nel massimo campionato (novembre 2014).

Amin Younes ha realizzato due gol in Serie A, entrambi nelle ultime due gare – l’esterno tedesco non segna in tre match consecutivi in campionato dal dicembre 2015 con l’Ajax in Eredivisie.

Soltanto la Fiorentina (19) ha perso più punti dell’Empoli (18) da situazione di vantaggio in questo campionato, mentre il Napoli è la squadra che ne ha persi meno (tre) una volta avanti nel punteggio.

Con il successo contro la Roma, il Napoli ha vinto due partite di fila in campionato per la prima volta nel 2019 – i partenopei hanno tuttavia subito gol in tutte le quattro gare più recenti di Serie A, non arrivano a cinque di fila da febbraio 2017.

L’Empoli ha alternato un pareggio a una vittoria nelle ultime quattro gare al Castellani in campionato, i toscani non rimangono imbattuti per cinque partite casalinghe di fila in Serie A da maggio 2016.

L’Empoli non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due match consecutivi nelle ultime 11 partite di Serie A (2V, 3N, 6P), sconfitta nella gara più recente contro la Juventus.

In tutti gli ultimi tre confronti di Serie A tra Empoli e Napoli in casa dei toscani, entrambe le formazioni hanno sempre segnato almeno due gol (15 gol totali, cinque di media a incontro).

Prima del successo partenopeo del marzo 2017 (2-3), l’Empoli al Castellani era sempre rimasto imbattuto contro il Napoli in Serie A (2V, 4N).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro l’Empoli e in questo parziale ha realizzato 15 reti.

Dove vedere Empoli-Napoli in TV e streaming

Empoli-Napoli è una delle tre gare del 30esimo turno di Serie A che sarà trasmessa in diretta TV da DAZN. Per vedere Empoli-Napoli in streaming gratis occorre scaricare l'app di DAZN e attivare i 30 giorni gratuiti, al termine dei quali il servizio si rinnoverà a 9.99 euro al mese.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.

Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias. Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

Empoli-Napoli: info biglietti, prezzi, disponibilità

I biglietti per Empoli-Napoli sono acquistabili online sul sito di Vivaticket, nelle ricevitorie Vivaticket autorizzate oppure all'Empoli Store e all'Unione Clubs Azzurri. I biglietti omaggio under 14 per la Curva Nord vanno ritirati solo presso l'Empoli Store. Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per Empoli-Napoli:

Poltronissima: 150€

Poltrona: 110€

Tribuna inferiore: 90€

Maratona superiore centrale: 80€

Maratone superiore laterale: 65€

Tribuna laterale sud ospiti: 40€

Curva nord: 30€

Curva sud ospiti: 30€

Quote 1X2 e pronostico di Empoli-Napoli

Per i bookmakers è il Napoli ad essere favorito nella gara del Castellani. Il pronostico della gara vede infatti il 2 con la quota massima di 1.50 su Winamax, mentre l'1 dell'Empoli è quotato a 6 su Unibet. Ecco di seguito le quote 1X2 di Empoli-Napoli:

Unibet

Vittoria Empoli: 6

Pareggio: 4.20

Vittoria Napoli: 1.45

Bwin

Vittoria Empoli: 5.75

Pareggio: 4

Vittoria Napoli: 1.48

Winamax

Vittoria Empoli: 6

Pareggio: 4.35

Vittoria Napoli: 1.50

Betclic

Vittoria Empoli: 5.85

Pareggio: 4.35

Vittoria Napoli: 1.45

PMU