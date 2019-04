Appena prima della chiusura del mercato degli svincolati, l'ad dei brianzoli Adriano Gallini è riuscito ad assicurarsi l'attaccante classe 1984.

di Redazione Fox Sports - 01/04/2019 01:28 | aggiornato 01/04/2019 10:34

Un colpo in extremis di Adriano Galliani, uno di quelli a cui erano abituati i tifosi del Milan. Il Monza ha acquistato Raffaele Palladino a poche ore dalla chiusura del mercato degli svincolati. Merito dell'amministratore delegato dei brianzoli che è riuscito ad arrivare alla fumata bianca in pochissimo tempo.

L'attaccante classe 1984, ex di Juventus, Genoa e Parma e autore di quasi 60 gol tra Serie A, B e C, era senza squadra dall'avventura con lo Spezia risalente alla scorsa stagione (era arrivato il 15 gennaio 2018 e ha giocato appena 6 partite) e ha deciso ora ripartire dalla Serie C. Il suo obiettivo sarà aiutare i lombardi a conquistare la Coppa Italia di categoria (sono in finale) e a salire in Serie B. Attualmente il Monza è in zona playoff e occupa il quinto posto a quota 51 punti.