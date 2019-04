Fonti spagnole danno come sempre più probabile il passaggio del francese in blaugrana la prossima estate. Intanto, sabato c'è lo scontro al vertice al Camp Nou.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 01/04/2019 13:40 | aggiornato 01/04/2019 13:46

Chissà cha cosa pensa Luis Suarez quando arriva la primavera e, da un paio di stagioni, cominciano a circolare insistenti le voci di mercato che riguardano le ricerche da parte del Barcellona di un attaccante per sostituirlo.

Il Pistolero non sembra il tipo che se ne crucci più di tanto. Lui ha 32 anni e fa il suo mestiere, che è rispondere con i gol. Vero che il suo rendimento sottoporta è in leggera flessione, soprattutto in Champions League, ma stiamo pur sempre parlando di livelli di eccellenza.

E poi, comunque, la stagione non è ancora finita e il tempo di segnare reti importanti non manca, anzi sta proprio per arrivare. E pazienza se, quando è tempo di calciomercato, deve convivere con l'ombra di Antoine Griezmann: il bomber uruguagio, comunque, se la ride sotto i baffi, perché i gol che il francesino ha realizzato in carriera, lui li ha segnati in poco più di quattro stagioni al Barça.

Calciomercato, Griezmann vicino al Barcellona

Calciomercato Barcellona: gli indizi portano a Griezmann

Ad ascoltare tutte le voci di calciomercato, il Barcellona sarebbe sulle tracce anche del serbo Luka Jovic dell'Eintracht Francoforte e di Marcus Rashford del Manchester United, ma la candidatura più forte per l'attacco blaugrana rimane proprio quella di Antoine Griezmann, più volte in passato molto vicino al club di Bartomeu.

Sabato al Camp Nou Griezmann potrebbe giocare l'ultima da avversario

Una volta fu la lealtà verso l'Atletico Madrid, che per sanzione ebbe gli acquisti bloccati, un'altra il sostanzioso e riconoscente rinnovo - 23 milioni a stagione - propostogli dal club, fatto sta che l'atteso matrimonio fra il francesino e Mes que un club non si è ancora fatto. Solo per il momento, però, perché secondo Mundo Deportivo è soltanto questione di tempo: il giocatore avrebbe già accettato di guadagnare meno, 16 milioni, e dato altri consistenti segnali di disponibilità al trasferimento in blaugrana.

La sconfitta di Torino ha dato a Griezmann la spinta per considerare il passaggio al Barcellona

L'ultima e decisiva spinta nella sua decisione avrebbe la firma di... Cristiano Ronaldo. La disfatta dell'Allianz Stadium, infatti, avrebbe convinto Griezmann che è giunto il momento di cambiare aria. Il francese ha una clausola rescissoria da 200 milioni di euro, ma in estate scenderanno a 150 e magari, di fronte alla lealtà dimostrata in passato, l'Atletico Madrid potrebbe scendere a più miti consigli. Intanto sabato sera Griezmann e i Colchoneros saranno al Camp Nou in quella che potrebbe essere l'ultima occasione per avvicinare i Blaugrana, distanti 10 punti in classifica. Sarà anche l'ultima del francese da avversario?