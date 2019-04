Bianconeri impegnati nella trasferta di Cagliari nel turno infrasettimanale.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 01/04/2019 13:01 | aggiornato 01/04/2019 13:07

Dopo la vittoria sull'Empoli, la Juventus è impegnata in trasferta. È Cagliari-Juventus la gara della 30ª giornata di Serie A che vede i bianconeri contro i sardi martedì 2 aprile alle 21.

All'andata la squadra di Allegri si impose 3-1 all'Allianz Stadium, grazie alle reti di Dybala, Cuadrado e l'autogol di Bradaric. Di Joao Pedro il gol del Cagliari.

La Juventus è prima in classifica con 78 punti, +15 sul Napoli secondo, mentre il Cagliari è 12esimo con 33 punti, gli stessi di Genoa e Parma.

Getty Images L'andata si è chiusa 3-1 per la Juventus

Cagliari-Juventus: statistiche e curiosità sulla gara

La prossima sarà la 150ª presenza per Alex Sandro con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Il difensore brasiliano è il giocatore di movimento della squadra bianconera ad aver sia recuperato più palloni (140) sia effettuato più contrasti (59) in questa Serie A.

Federico Bernardeschi ha segnato tre gol e fornito un assist nelle due partite di Serie A giocate a Cagliari contro i sardi: nel gennaio 2018 la sua rete decretò lo 0-1 finale per la Juventus.

Tra le squadre affrontate più di due volte in Serie A da Leonardo Pavoletti, la Juventus (tre) e il Napoli (sei) sono le uniche due formazioni contro cui l’attaccante del Cagliari non ha ancora trovato il gol.

La Juventus è la squadra che ha guadagnato più punti fuori casa da situazione di svantaggio (10), avendo vinto tre dei cinque match in trasferta in cui si è trovata sotto nel punteggio (1N, 1P).

Il Cagliari ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A, tanti successi quanti quelli registrati in tutte le precedenti 11 partite casalinghe di questo campionato.

La Juventus è reduce da una sconfitta nell’ultima trasferta, contro il Genoa, in cui non ha trovato il gol: i bianconeri non restano a secco di reti in due match esterni di fila in Serie A dall’ottobre 2015.

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato, non arriva a tre successi di fila in Serie A da ottobre 2016.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime sette partite casalinghe di Serie A contro la Juventus e in questo parziale ha incassato 18 reti (2,6 di media a match).

Il Cagliari non batte la Juventus in Serie A dal novembre 2009: da allora solo tre pareggi e ben 13 sconfitte in 16 incroci nel massimo campionato.

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Cagliari e in quattro di queste non ha subito gol.

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: Kean ancora titolare

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Rugani; De Sciglio, Can, Bentacur, Matuidi, Alex Sandr; Kean, Bernardeschi.

Quote 1X2 e pronostico di Cagliari-Juventus: bianconeri favoriti

Secondo i bookmaker, la Juventus è assolutamente favorita nella gara contro il Cagliari: il 2 dei bianconeri raggiunge la quota più alta su Netbet a 1.73. Il 2 del Cagliari oscilla invece da 5 di Bwin al 5.70 di PMU. Ecco di seguito le quote 1X2 di Cagliari-Juventus:

PMU

Vittoria Cagliari: 5.70

Pareggio: 3.45

Vittoria Juventus: 1.68

Bwin

Vittoria Cagliari: 5

Pareggio: 3.30

Vittoria Juventus: 1.67

Betclic

Vittoria Cagliari: 5.15

Pareggio: 3.60

Vittoria Juventus: 1.67

Unibet

Vittoria Cagliari: 5.25

Pareggio: 3.30

Vittoria Juventus: 1.68

Netbet

Vittoria Cagliari: 5.20

Pareggio: 3.60

Vittoria Juventus: 1.73

Cagliari-Juventus: dove vederla in diretta TV e streaming su Sky

Sarà Sky a trasmettere Cagliari-Juventus in diretta TV. Il match della Sardegna Arena sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Cagliari-Juventus in streaming bisognerà dunque collegarsi a Sky Go, se si è abbonati Sky, o in abbonamento a NOW TV.

Info biglietti per Cagliari-Juventus

I biglietti per Cagliari-Juventus sono acquistabili in vendita libera a partire dal 22 marzo attraverso i seguenti canali: Sardegna Arena, Cagliari 1920 Store Largo Felice, Cagliari 1920 Store piazza L'Unione Sarda, Cagliari 1920 Store Cento Commerciale Corte del Sole, presso le ricevitorie TicketOne abilitate, sul sito TicketOne, al call center di TicketOne (numero 892.101) e il giorno della gara presso i botteghini della Sardegna Arena.

È attiva una promo per Cagliari-SPAL: chi acquista un biglietto per Cagliari-Juventus, può aggiungere 5€ e assistere anche a Cagliari-SPAL del 7 aprile. Di seguito ecco i prezzi dei biglietti di Cagliari-Juventus: