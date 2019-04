Atalanta-Bologna: dove vederla in TV, probabili formazioni, pronostico

I bergamaschi ospitano i felsinei nel turno infrasettimanale.

di Redazione Fox Sports - 01/04/2019 16:30 | aggiornato 01/04/2019 16:34

Atalanta-Bologna è la gara che chiude il turno infrasettimanale valido per la 30ª giornata di Serie A. La gara si gioca infatti giovedì 4 aprile alle ore 21 all'Atleti Azzurri d'Italia.

All'andata fu la squadra di Gasperini ad espugnare il Dall'Ara col risultato di 2-1: in gol Mancini e Zapata, che hanno risposto alla rete di Mbaye.

Atalanta-Bologna vede i felsinei uscire dal terzultimo posto grazie alla vittoria contro il Sassuolo: adesso il Bologna è 17esimo con 27 punti. L'Atalanta, invece, è sesta con 48 punti, gli stessi della Lazio una posizione più su.

Getty Images All'andata la vittoria andò all'Atalanta per 2-1.

Statistiche, curiosità e info su Atalanta-Bologna

Le ultime otto reti di Rodrigo Palacio in Serie A sono tutte arrivate in trasferta; l’attaccante del Bologna ha segnato tre gol contro l’Atalanta nel massimo campionato, le due più recenti sono state messe a segno all’Atleti Azzurri d’Italia.

Josip Ilicic ha realizzato cinque gol contro il Bologna in Serie A, solo contro il Chievo ha segnato di più (sei) - lo sloveno dell’Atalanta ha trovato la rete in entrambe le ultime gare all’Atleti Azzuri d’Italia, solo una volta ha segnato in tre match casalinghi di fila in Serie A (nel 2013 con il Palermo).

L’Atalanta ha raccolto 20 punti nel 2019 in Serie A, segnando 21 gol - solo la Juventus (25 punti e 22 reti) ha fatto meglio in entrambe le graduatorie nel periodo.

L’Atalanta è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato.

L’Atalanta ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime sei partite interne di Serie A: 23 gol complessivi nel parziale (12 fatti, 11 subiti), 3.8 di media a incontro.

Il Bologna, successo per 3-2 contro il Torino nell’ultima gara fuori casa, è andato a segno in tutte le ultime sei trasferte in campionato: è la striscia realizzativa esterna più lunga per gli emiliani da gennaio 2012 in Serie A (sette).

Il Bologna ha vinto le ultime tre partite di campionato; i rossoblù non collezionano quattro successi consecutivi in Serie A da maggio del 1967.

L’Atalanta è imbattuta da quattro partite di campionato (3V, 1N); nel parziale, entrambe le formazioni hanno trovato il gol (13 reti, 3.3 di media a match).

L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 27 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (15V, 11N), inclusi quattro successi nelle ultime quattro.

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sei sfide contro il Bologna in Serie A, è la serie più lunga di successi consecutivi per la Dea contro un singolo avversario nel massimo campionato.

Atalanta-Bologna: probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Orsolini; Soriano, Sansone, Palacio.

Atalanta-Bologna: dove vederla in TV e streaming

Il match tra Atalanta e Bologna sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Atalanta-Bologna in streaming basta collegarsi a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure su NOW TV, la web TV in abbonamento.

Atalanta-Bologna: quote 1X2 e pronostico

Il pronostico dei bookmaker per Atalanta-Bologna vede favoriti i padroni di casa con la quota dell'1 che raggiunge 1.50 su Winamax. Il 2 invece è quotato a 6 in quasi tutti i principali siti di scommesse. Ecco di seguito le quote di Atalanta-Bologna:

Atalanta-Bologna: info biglietti, prezzi, disponibilità

I biglietti di Atalanta-Bologna sono acquistabili presso tutti i punti vendita Listicket, attraverso il call center TicketOne (numero 892.101), o sul sito di TicketOne. In alternativa, è possibile acquistare i biglietti presso il Box Office di Viale Giulio Cesare 14, o presso l'Atalanta Store di via Tiraboschi 89.