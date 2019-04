Lo svizzero si aggiudica la finale contro John Isner e porta a casa il titolo numero 101 della sua carriera. Ashleigh Barty supera Karolina Pliskova nella finale femminile.

di Diego Sampaolo - 31/03/2019 23:22 | aggiornato 01/04/2019 09:27

Roger Federer ha vinto il quarto titolo della sua carriera a Miami e il ventottesimo successo su 50 finali disputate nei tornei Masters 1000 battendo lo statunitense John Isner con il punteggio di 6-1 6-4 in 63 minuti dopo una partita a senso unico.

Il campione svizzero ha vinto il sesto degli otto confronti diretti con lo statunitense, che difendeva il titolo vinto nel torneo della Florida l’anno scorso. Il trentasettenne di Basilea si è aggiudicato il titolo numero 101 della sua carriera avvicinandosi sempre di più al record all-time di 109 tornei vinti detenuto da Jimmy Connors. In questa stagione aveva già vinto al torneo di Dubai battendo Stefanos Tsitsipas nel giorno del centesimo trionfo ATP.

Federer ha strappato la battuta a Isner tre volte concludendo il primo set in 24 minuti. Isner ha tenuto testa a Federer nei primi otto game del secondo set prima di arrendersi ad un problema al piede destro che lo ha limitato nelle fasi finali dell’incontro. Dopo il medical time-out richiesto da Isner per curare il problema al piede Federer ha strappato il servizio, quando lo statunitense stava servendo per rimanere nel match sul 4-5. Federer aveva perso contro Isner nell’ultimo confronto diretto disputato a Parigi Bercy nel Novembre 2015.

Tennis, Federer si prende il quarto titolo a Miami: "Sensazione incredibile"

Dopo aver faticato per battere il moldavo Radu Albot nel primo match di questo torneo, Federer ha vinto dieci set consecutivi nelle partite successive contro Danil Medvedev, Kevin Anderson e Denis Shapovalov . Nell’albo d’oro di Miami Federer avvicina il record di cinque vittorie a Miami detenuto da Novak Djokovic e da André Agassi.

Roger Federer:

Ho avuto una partenza perfetta con un break nel primo game. E’ stata una grande settimana. Davvero una sensazione incredibile. Giocai qui per la prima volta nel 1999 e ora siamo nel 2019. Questo titolo significa molto per me

Pur perdendo la finale Isner esce a testa alta dal torneo di Miami dove ha raggiunto la finale senza mai perdere un set e ha vinto nove tie-break su dieci set disputati. In cinque partite ha messo a segno 98 ace.

John Isner:

Nel corso del primo set ho incominciato a sentire un dolore al piede, che si è aggravato durante il match. Giocavo contro il miglior giocatore di sempre in un’atmosfera incredibile ma il piede mi faceva molto male. Non avrei vinto il match in condizioni normali, ma avrebbe potuto essere una partita più interessante

Barty batte Pliskova e vince il titolo più importante della sua carriera

La ventiduenne australiana Ashleigh Barty ha vinto la finale del torneo WTA Premier Mandatory all’Hard Rock Stadium di Miami battendo la ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 7-6 (7-1) 6-3 dopo 99 minuti. Per l’ex giocatrice di cricket nativa di Ipswich si tratta del titolo più importante della sua carriera. In precedenza aveva vinto tre tornei in Malesia, a Nottingham e al WTA Elite Trophy di Zhuhai.

Grazie al risultato di Miami Barty entrerà nella top 10 del Ranking WTA.

Barty ha realizzato il primo break dell’incontro nel terzo game del primo set, ma Pliskova ha riportato il punteggio in parità con un controbreak nel sesto game. Le due giocatrici hanno servito molto bene nei successivi sei game e non hanno dovuto più fronteggiare altre palle break. Il primo set si è deciso al tie-break dove Barty ha dominato per 7-1 con tre mini-break dopo 52 minuti. Barty ha perso appena due punti al servizio nel secondo set. Pliskova ha salvato quattro break point durante un primo game al servizio molto lungo ma Barty è riuscita a strappare il servizio alla ceca alla quinta opportunità. Barty ha tenuto i successivi due turni di servizio ed è sempre rimasta in controllo del match portandosi sul 5-3 in suo favore. Pliskova ha perso il servizio nel nono e ultimo game del match.

Ashleigh Barty:

Sono stati quindici giorni straordinari. Sono orgogliosa di come ho affrontato queste due settimane e di come ho giocato oggi su un palcoscenico davvero importante. Riguardo al match odierno sapevo che si sarebbe deciso su pochi punti e che le occasioni da sfruttare sarebbero state poche. Credo di essere stata brava a farlo. Lo stop mi ha fatto bene perché mi ha dato la possibilità di rilassarmi e di condurre una vita più normale rispetto a quella del tour. Ho fatto cose diverse come giocare a cricket e sono diventata una discreta giocatrice di questo sport. Mi ha permesso di guardare le cose da una prospettiva differente. Il prolungato break mi ha reso una persona diversa e ho apprezzato molto quello che le persone vicine a me mi hanno saputo trasmettere. Oggi mi sento una giocatrice migliore. Sono in grado di affrontare le grandi partite e le situazioni di pressione in maniera più efficace

Sesto titolo a Miami per i gemelli Bryan nel torneo di doppio

I gemelli statunitensi Mike e Bob Bryan hanno battuto la coppia formata dal greco Stefanos Tsitsipas e dall’olandese Wesley Koolhof con il punteggio di 7-5 7-6 (7-5) nella finale del doppio di Miami dopo aver salvato quattro set point nel tie-break del secondo set. Per la coppia statunitense si tratta del sesto trionfo (secondo consecutivo) a Miami e della centodiciottesima vittoria complessiva della loro carriera. Lo scorso anno Bob è rimasto fermo per otto mesi per un’operazione all’anca e in questo periodo Mike ha giocato in coppia con Jack Sock vincendo le ATP Finals di Londra e i tornei di Wimbledon e degli US Open.

Mike Bryan:

Bob è rimasto fermo a lungo. E’ bellissimo vincere di nuovo insieme a mio fratello nel torneo della nostra città davanti alla nostra famiglia. E’ un torneo davvero speciale ed è straordinario aver difeso con successo la vittoria dell’anno scorso

Mertens e Sabalenka vincono il Sunshine Double

La belga Elise Mertens e la bielorussa Aryna Sabalenka hanno vinto la finale del doppio femminile battendo le campionesse dell’Australian Open Sam Stosur e Zhang Shuai per 7-6 (7-5) 6-2. Con questo trionfo Mertens e Sabalenka hanno conquistato il decimo match di fila e il Sunshine Double del doppio per aver centrato la doppietta Indian Wells-Miami nel giro di poche settimane.

Jannik Sinner vince a Pula

Il diciassettenne altoatesino Jannik Sinner ha vinto il torneo di Pula in Sardegna battendo Andrea Pellegrino 6-1 6-1 nella finale. Per il grande talento del tennis italiano si tratta del terzo titolo della stagione dopo le vittorie al Challenger di Bergamo e il torneo ITF di Trento e il sedicesimo match vinto di fila. L’allievo di Andrea Volpini salirà alla posizione numero 317 del ranking mondiale. Settimana prossima giocherà al torneo spagnolo di Alicante.