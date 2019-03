Il Napoli domina e vince. Roma sempre più a fondo. Negli azzurri spiccano le prove di Milik, autore di un gol spettacolare e di Fabian Ruiz. Male Olsen nei giallorossi.

di MarcoValerio Bava - 31/03/2019 17:13 | aggiornato 31/03/2019 17:19

Il Napoli batte la Roma nel big match della 29a di Serie A. Una vittoria netta, al termine di una partita dominata dalla squadra di Ancelotti che ne rifila quattro a quella di Ranieri apparsa ancora molto lontana da una condizione psico-fisica accettabile. Il primo tempo è un monologo del Napoli che va subito in vantaggio con una perla di Milik, poi però spreca tanto, si vede annullare un gol e viene raggiunta nel finale da un rigore di Perotti.

Il risultato al 45' è bugiardo, perché gli azzurri dominano, ma pagano le scelte sbagliate e soprattutto una lettura difensiva errata nell'occasione dell'azione che porta al penalty. Ma il gol a tempo scaduto è un'illusione per i padroni di casa, perché a inizio ripresa il Napoli invece è cinico e capitalizza le occasioni che si crea e così tra il 50' e il 55' arrivano i gol di Mertens e Verdi che di fatto mettono la parola fine sulla partita.

Nel finale arriva anche il sigillo di Younes al secondo gol in Serie A. Il Napoli si avvicina nel migliore dei modi alla gara contro l'Arsenal d'Europa League, anche se andranno valutate le condizioni di Mertens (uscito dolorante). La Roma invece si lecca le ferite dell'ennesima partita da horror della stagione. Per Ranieri due sconfitte in tre partite da tecnico giallorosso. Ma soprattutto sei gol subiti nelle ultime due e una cronica incapacità di reagire ai momenti difficili. Ora il sogno Champions sembra quasi una chimera.

Serie A, le pagelle di Roma-Napoli

Roma (4-2-3-1): Olsen 5; Santon 5, Manolas 6, Fazio 5, Kolarov 5; De Rossi 5,5 (dall'82' Kluivert sv), Nzonzi 5; Schick 5,5 (dal 62' Zaniolo 5,5), Cristante 5, Perotti 6 (dall'82' Under sv); Dzeko 5. All. Ranieri 5

Napoli (4-4-2): Meret 5,5; Hysaj 6,5 (dal 69' Malcuit 6), Maksimovic 6,5, Koulibaly 7, Mario Rui 6,5; Callejon 6,5, Allan 6,5, Fabian Ruiz 7, Verdi 7 (dal 74' Younes 6,5); Mertens 6,5 (dal 58' Ounas 6,5), Milik 7. All. Ancelotti

I migliori

Milik 7

Il gol che stappa la partita è una meraviglia da vedere e rivedere. Il polacco si muove tra Manolas e Fazio, riceve l'assist di Verdi, controlla con il tacco, si gira e scarica in porta di sinistro. Il tutto in una frazione di secondo. Per lui è il gol numero sedici in questa Serie A. Arriverebbe pure il 17°, ma è con un piede in fuorigioco sull'assist di Mertens Il resto della sua partita è di sostanza perché deve lottare tra i due difensori centrali della Roma, sempre utile quando i suoi devono appoggiarsi a lui perché ogni pallone è giocato con intelligenza e qualità.

Koulibaly 7

Non che la Roma metta particolare pressione al Napoli, ma il senegalese è un muro invalicabile. Ogni pallone che passa dalle sue parti viene cancellato dalla disponibilità avversaria: di testa, di piede, KK è il dominatore della sua area di rigore. Fisicamente dirompente, quasi invincibile nei duelli corpo a corpo (per informazioni chiedere a Dzeko che piccolo non è), guida con immensa sicurezza la retroguardia azzurra. Fa sembrare tutto molto semplice, anche quando semplice in realtà non è.

Fabian Ruiz 7

Regista, interditore, tuttocampista. Lo spagnolo, reduce da 15 giorni difficili a causa del virus H1N1, sforna una prestazione da incorniciare. Macina chilometri, gioca tanti palloni e lo fa sempre con grande qualità. Crea lui l'azione dell'1-3 con un coast to coast a velocità supersonica, De Rossi viene tagliato fuori senza problemi, poi l'assist per Verdi è al bacio. È lui a sporcare l'intervento di un avversario e a servire di fatto la palla dell'1-4 a Younes. Manda in rete i compagni in modi diversi, quindi, alternando fioretto e sciabola. Giocatore totale.

I peggiori

Meret 5,5

Mai impegnato nel primo tempo, combina la frittata nell'ultimo minuto di recupero: travolge Schick con un intervento fuori tempo e del tutto evitabile, consegnando alla Roma l'insperata occasione per trovare il pareggio allo scadere di frazione. Perotti lo spiazza senza problemi dal dischetto. Ma questo è il minimo, non doveva uscire in quel modo, anche perché l'attaccante ceco stava andando verso il fondo e difficilmente avrebbe potuto portare pericoli alla porta del Napoli. Impreciso anche nella ripresa quando respinge centralmente e addosso a Nzonzi un tiro sì potente ma molto centrale di Cristante. La traversa lo grazia.

Olsen 5

Fino al 50' la sua partita sarebbe da sufficienza piena, anzi abbondante, visto che nel primo tempo mura Verdi a un passo dallo 0-2 con un intervento di puro istinto. Poi con i suoi appena tornati in gara dopo 45' di totale sofferenza, compie un obbrobrio che fa di nuovo sprofondare la Roma. Callejon crossa basso e teso, ma praticamente addosso all'ex Copenaghen che, però, buca l'intervento e lascia la porta spalancata al tap-in facile facile di Mertens.

Nzonzi 5

Gioca da finto trequartista, Ranieri lo schiera in quella posizione chiedendogli di andare a occupare l'area per far valere la sua fisicità in fase offensiva e di sporcare l'inizio azione del Napoli. Fatica tantissimo però a tenere i ritmi che la partita impone, è lento, troppo lento per non essere tagliato fuori. Sbaglia tanto quando il pallone transita dai suoi piedi e si becca i fischi dell'Olimpico. Si divora il gol del 2-3 da due metri. Altra macchia su una prestazione da dimenticare.