Il serbo porta in vantaggio i suoi e vince duelli a tutto campo, lo spagnolo non riesce a trovare le distanze giuste. Super prestazione di Handanovic.

di Leonardo Mazzeo - 31/03/2019 22:24 | aggiornato 31/03/2019 22:31

La giornata di Serie A si chiude con lo spareggio Champions di San Siro: Inter e Lazio una di fronte all'altra, con Spalletti che rinuncia ancora a Icardi e si affida all'ex Keita. Inzaghi, dall'altra parte, schiera la formazione più collaudata possibile e il campo gli dà ragione: i biancocelesti vincono 1-0 e portano a casa tre punti pesantissimi.

Nel primo tempo l'Inter parte bene, spinge e si rende pericolosa in più occasioni ma la Lazio riesce a tenere botta. Poi, dopo 13 minuti, arriva il vantaggio ospite: Romulo pesca Luis Alberto in area, lo spagnolo disegna una parabola perfetta per la testa di Milinkovic che insacca. La partita si accende, l'Inter prova a rispondere ma è la squadra di Inzaghi ad andare più vicina al gol, con Bastos che da due passi centra in pieno un reattivo Handanovic.

Comincia la ripresa e la squadra di Spalletti prova a far leva sull'orgoglio, premendo sull'acceleratore ma risultando troppo confusionaria negli ultimi sedici metri. La Lazio da parte sua si è chiusa e ha provato a chiuderla in contropiede ma senza successo. Poco male per Inzaghi e i suoi ragazzi, che comunque sono riusciti a non prendere gol e ad ottenere una vittoria importante contro una diretta avversaria.

Serie A, le pagelle di Inter-Lazio

: Handanovic 7; D’Ambrosio 5.5 (80' Candreva s.v.), Skriniar 5.5, Miranda 6, Asamoah 6.5; Vecino 6, Brozovic 5.5; Politano 5.5, Borja Valero 5 (74' Nainggolan 6), Perisic 6; Keita 6 (84' Joao Mario s.v.). All. Spalletti 5.5 Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 7, Bastos 6; Romulo 6.5, Milinkovic-Savic 7.5, Lucas Leiva 6.5, Luis Alberto 6.5 (67' Parolo 6), Lulic 6 (87' Durmisi s.v.); Correa 6 (27' Caicedo 6.5); Immobile 6. All. Inzaghi 7

I migliori

Milinkovic 7.5

Un signore del centrocampo: Milinkovic domina in mediana e si proietta spesso in fase offensiva. Da una delle sue sortite nasce il gol biancoceleste: uno stacco imperioso, il serbo sfrutta tutte le sue abilità e regala il vantaggio ai suoi.

Handanovic 7

Tiene a galla i suoi come meglio non poteva fare: un paio di grandi interventi e una bella uscita su Milinkovic nel primo tempo, nella ripresa si ripete vincendo l'uno vs uno con Caicedo. Il capitano dell'Inter strappa applausi a San Siro.

I peggiori

Borja Valero 5

Se da una parte Milinkovic ha dominato, dall'altra Borja Valero è stato tra i più deludenti: lo spagnolo non è riuscito a trovare la scintilla per accendere l'azione nerazzurra e non ha trovato le distanze giuste in mezzo al campo. E senza le sue geometrie, l'Inter ha fatto fatica.

Skriniar 5.5

Non il solito Skriniar: impreciso in qualche occasione, poco attento in difesa rispetto ad altre uscite. Da lui ormai ci si aspetta di più, invece l'ex Sampdoria questa sera ha reso al di sotto delle sue possibilità.

Gli allenatori

Spalletti 5.5

Aveva il match point per consolidare il terzo posto in Serie A, ma tutti i tentativi dell'Inter si sono infranti contro il muro biancoceleste. Nel complesso i nerazzurri hanno anche avuto le loro occasioni per riprenderla, ma non è bastato. E la Lazio avrebbe anche potuto chiuderla, se non fosse stato per un super Handanovic.

Inzaghi 7

La classifica della Serie A vede ancora la Lazio fuori dalla zona Champions, è vero, ma la squadra di Inzaghi ha una gara da recuperare e molto entusiasmo in più dopo aver espugnato San Siro. Complimenti a Inzaghi e ai suoi ragazzi, che tornano a Roma con tre punti in tasca.