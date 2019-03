Proteste dei rossoneri nel finale per un contrasto in area blucerchiata con l'attaccante polacco protagonista: Murru tocca il pallone, ma con l'anca sbilancia l'avversario.

di Luca Guerra - 31/03/2019 12:39 | aggiornato 31/03/2019 12:43

Il Milan non riparte dopo la sconfitta nel Derby della Madonnina numero 170, la Sampdoria ritrova la vittoria dopo il ko di due settimane fa sul campo del Sassuolo e si rilancia in chiave Europa League. A decidere la sfida di Genova, terzo e ultimo anticipo del sabato di Serie A, è stato l'acuto di Gregoire Defrel nel primo minuto di gioco, agevolato da un clamoroso errore in fase di impostazione di Gigio Donnarumma, ma al fischio finale non sono mancate le polemiche.

Al Milan non sono infatti andate giù alcune decisioni dell'arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio. Pietra dello scandalo, il rigore non fischiato nel finale per un contatto sospetto tra Murru e Piatek. "Non c’è da discutere perché parlano le immagini - l'attacco del dt dell’area tecnica rossonera, Leonardo - Piatek viene sbilanciato e il rigore c’era". Riferimento evidente a quanto accaduto al minuto 88 in area blucerchiata: palla filtrante di Bakayoko per Piatek, che entra in area e va giù nel contatto con Murru. Il difensore della Sampdoria tocca la palla in scivolata, ma la giocata resta nella disponibilità dell’attaccante polacco. Doveri richiama Orsato alla Var review, ma dopo 100 secondi di analisi l'arbitro decide di ripartire senza assegnare il calcio di rigore.

La decisione dell'arbitro veneto non è andata giù in casa Milan. La sensazione globale è che Orsato abbia vissuto una serata meno luminosa di tante altre vissute in Serie A. Prima dell'episodio con protagonista Piatek nell'area della Sampdoria, la squadra arbitrale aveva ben diretto la partita. Corretta la scelta di non sanzionare al 23' del primo tempo un contatto Suso-Murru in area ligure, così come quella di interrompere al 10' la corsa di Piatek verso Audero a causa di un controllo con il braccio dell'attaccante. Scelta corretta anche al 29', quando Calhanoglu chiede il rigore per un presunto blocco di Andersen, ma Orsato lascia correre. Ok anche l'annullamento del gol del pareggio di Bakayoko, maturato al 59' su corner di Suso ma viziato da una carica su Audero.

Serie A, un momento di gioco in Sampdoria-Milan 1-0 del 30 marzo 2019

Il calcio di rigore reclamato nel contatto Piatek-Murru non è però il solo contatto dubbio sul quale insistono le ragioni del Milan. Al 24' del primo tempo i rossoneri hanno protestato per un presunto tocco di mano di Praet in area di rigore, maturato dopo un contrasto con Bakayoko. Che il belga colpisca la palla con la mano è indubbio, ma la distanza con il centrocampista del Milan è minima e il braccio di Praet è in posizione coerente con la dinamica dell'azione, tanto che è la sfera a colpire l'arto e non la mano ad andare verso la palla. Rimpallo fortuito, come il silent check tra Orsato e il Var Doveri ha confermato.

Questo mi è sembrato netto dal primo momento. Sinceramente non capisco come, anche dopo una revisione #VAR, non venga concesso... #Murru non prende - ciò non escluderebbe il penalty - MAI il pallone e ostacola #Piatek. #SampdoriaMilan #SerieATIM



[Fonte immagini: @DAZN_IT] pic.twitter.com/61GUTYITJo — Tomaso Palli (@tomaso_palli) March 31, 2019

La revisione alla moviola del contatto tra la palla e il braccio di Praet è anche "costata" un cartellino giallo a Samu Castillejo, che con gesti plateali nell'occasione ha chiesto insistemente a Orsato di avvalersi dell'aiuto del Var. Ingenuità che in Serie A si pagano con l'ammonizione. E allora, la luce dei riflettori si posa inevitabilmente su quel contatto tra Murru e Piatek al minuto 88. Come ricorda l'ex arbitro Luca Marelli sul suo blog, un contrasto non va valutato sulla base del tocco del pallone ma in base al contatto tra i calciatori. Murru sfiora con la punta la palla, ma al tempo stesso sembra penalizzare la possibilità del centravanti polacco del Milan di calciare a rete, colpendo la gamba destra dell'avversario con l'anca. Dinamica complessa, ma che fa propendere per la sanzione. Nella notte di Genova, al Milan manca un calcio di rigore.