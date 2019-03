L'allenatore dell'Inter ha parole dure per l'attaccante argentino: "Umiliante dover mediare e pregare per far indossare questa maglia a un giocatore".

L'Inter è uscita sconfitta a San Siro nello scontro diretto con la Lazio, Icardi ha assistito alla gara dalla tribuna in compagnia di Wanda Nara. Al termine della partita, Luciano Spalletti, ha iniziato a parlare della prestazione dei suoi:

Sconfitta pesante contro una concorrente diretta. Partita che secondo me è stata condotta a larghi tratti molto bene, non siamo stati fortunati all’inizio quando abbiamo avuto 2-3 occasioni, poi loro sono passati in vantaggio e sono riusciti a fare la partita che gli piace fare. Noi siamo stati in campo bene, al di là della seconda fase del primo tempo, quando ci siamo fatti trovare spesso disordinati e con poche chiusure preventive. La partita era questa qui, la Lazio le situazioni le crea contro chiunque. Alla prima hanno fatto gol e si è complicato tutto.

Inevitabilmente il discorso si è poi spostato sulla questione legata all'esclusione di Mauro Icardi:

A me toglie tranquillità? Fa divertire voi. Io so qual è il mio lavoro. Oggi lui deve stare fuori, devono giocare gli altri per come si è comportato. Poi siete voi che create la fiction. È sotto gli occhi di tutti gli eventi. Per me poteva giocare anche un tempo, ma è giusto che giochino gli altri. C’è da stare dentro uno spogliatoio, c’è da avere credibilità, magari essere un po’ forti. Ma l’essenziale è avere credibilità dentro un gruppo. Per quanto mi riguarda la credibilità l’ho sempre avuta per 22 anni. Sono i calciatori che raccontano la mia storia, non i giornalisti.

Il discorso prosegue:

Gli eventi e gli sviluppi di questa vicenda sono facili da comprendere. Sono sei anni che l’Inter non andava in Champions League e Icardi c’era. Quante partite abbiamo perso in questo modo e anche peggio con Icardi in campo?

Poi sulla mediazione dell'avvocato Micoletti per far tornare Icardi in campo: