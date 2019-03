Roma, via al mercato degli attaccanti: tre nomi per il dopo Dzeko

Vedendo le possibilità di qualificazione alla prossima edizione della Champions League ridursi sempre di più alla luce di questa nuova sconfitta, il numero uno della Roma se l'è presa in particolare con i suoi calciatori, invitati "cordialmente" a tirare fuori gli attributi in questo finale di stagione. Ecco il testo del suo messaggio:

Duro attacco del presidente del club giallorosso nei confronti della squadra: "Il tempo delle scuse è finito, non ci sono più alibi per nessuno".

