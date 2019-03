Nel prossimo turno di campionato il fiore all'occhiello è la partita all'Artemio Franchi tra la Fiorentina e la Roma: l'Inter va a Marassi contro il Genoa.

di Marco Ercole - 31/03/2019 08:03 | aggiornato 31/03/2019 18:08

Neanche il tempo di terminare la 29esima giornata di Serie A che già è tempo di scendere in campo per il prossimo turno, il 30esimo. Sarà un appuntamento infrasettimanale, infatti, quello che ci aspetta e che si disputerà tra martedì 2 e giovedì 4 aprile.

Si parte appunto nella giornata di martedì, con l'anticipo delle 19 che mette di fronte il Milan e l'Udinese a San Siro. Alle 21, poi, toccherà alla Juventus scendere in campo, nella trasferta in Sardegna contro il Cagliari.

Si passa poi alle partite di mercoledì, con un solo anticipo delle 19, quello tra Empoli e Napoli. Per il resto, le restanti 5 partite di questo turno si disputeranno tutte alle 21: tra queste anche il big match di questa 30esima giornata di Serie A, cioè la sfida all'Olimpico tra la Roma e la Fiorentina.

Prossimo turno Serie A: la 30esima in TV su Sky e DAZN

Le altre gare di mercoledì sono invece Genoa-Inter, Frosinone-Parma, SPAL-Lazio e Torino-Sampdoria. Il programma della 30esima giornata del nostro campionato si conclude infine con le due partite in programma giovedì 4 aprile, una alle 19 e l'altra alle 21.

Nel primo caso ad affrontarsi saranno il Sassuolo e il Chievo al Mapei Stadium, nel secondo invece Atalanta e Bologna chiuderanno il turno con la sfida all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo.

Anche in questa circostanza ricordiamo che le partite di Serie A si potranno vedere in TV e streaming attraverso i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per chi invece non fosse ancora abbonato, c’è sempre la possibilità di provare eventualmente i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure di scaricare l'app di DAZN: il primo mese è gratuito, a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 30esima giornata: