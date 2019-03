Un autogol di Alderweireld al 90' piega il Tottenham e regala al Liverpool una vittoria decisiva nella corsa al titolo. Ora i Reds sono primi, ma il City ha una partita in meno.

di MarcoValerio Bava - 31/03/2019 19:36

Folle, intensa, emozionate. Così si può riassumere la partita tra Liverpool e Tottenham, evento clou della 32a giornata di Premier League, che la squadra di Klopp vince al 90' con un autogol di Alderweireld e sale a quota 79 punti in classifica, a +2 sul Manchester City che però ha una partita in meno. Folle perché la rete, anzi l'autorete della vittoria dei Reds, arriva nel finale, quando gli Spurs avevano sprecato una clamorosa occasione con Sissoko e quando ormai le speranze di Anfield sembravano ridotte al lumicino.

Partita intensa perché le squadra hanno giocato con forza, equivalendosi per larghi tratti, anche se nel primo tempo c'è stato più Liverpool che Tottenham e l'1-0 di Firmino appariva con un premio meritato. Nella ripresa però gli ospiti hanno giocato con coraggio, trovando il pareggio con Lucas e sfiorando il gol con Eriksen e Sissoko.

Merito al Liverpool per non aver mai mollato, per averci creduto fino alla fine, ora Salah e compagni sono di nuovo in attesa e aspettano il City che ovviamente non può permettersi altri passi falsi se vuole tornare in testa al campionato. Il Tottenham può tenersi la prestazione, ma i risultati continuano a essere negativi: quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e aggancio dello United al terzo posto con 61 punti.

Premier League, Liverpool-Tottenham: la cronaca del match

Klopp non si scosta dal solito 4-3-3, in difesa accanto a Van Dijk c'è Matip. In mediana Milner viene preferito a Fabinho, con Henderson e Wijnaldum a completare il terzetto. In attacco nessuna novità: Firmino centravanti, con Salah e Mane ai suoi lati. Pochettino (squalificato e in tribuna) opta per la difesa a tre con Sanchez centrale, Alderweireld a destra e Vertonghen a sinistra. Lucas gioca accanto a Kane, con Dele Alli mezzala mancina, Eriksen dall'altra parte e Sissoko perno in mediana.

Anfiled è una bolgia, la partita è bella sin da subito. Il Liverpool prova a fare la gara, ma gli Spurs sono messi bene in campo, coprono spazi e linee di passaggio e si affidano alla velocità di Lucas Moura per ribaltare il fronte e proprio il brasiliano viene anticipato sul più bello da un grande intervento di Alexander-Arnold. Klopp predica calma, chiede ai suoi di far girare la palla e i Reds lo ascoltano: Henderson riceve da Salah, allarga per Robertson che pennella al centro per Firmino che scappa alle spalle di Sanchez e di testa fa 1-0 al 16'. Per lui 12a rete in Premier League. Il gol mette le ali al Liverpool che 120'' dopo sfiora il raddoppio con un tiro potente di Alexander-Arnold che sibila accanto al palo destro di Lloris. Poi è Mane a provarci al termine di una bella azione manovrata, ma la conclusione a giro non spaventa il portiere del Tottenham.

Firmino just dabbed mid air as he headed the ball in the net. Absolute mad lad #LIVTOT pic.twitter.com/y1aQV3BbkM — 🌷✭ (@Trashnaldo) March 31, 2019

Gli Spurs "rischiano" di pareggiare causa un malinteso tra Allison e Milner, ma l'estremo difensore brasiliano riesce a correggere la sua uscita spericolata e a trovare il pallone. Al 32' Alli combina con Eriksen e prova un collo-esterno destro che non va lontano dalla traversa, poi è prodigioso Van Dijk a murare Kane. Ma è Mane a sfiorare il gol con un destro a giro che non avrebbe lasciato scampo a Lloris, la palla però passa a un soffio dal palo. È l'ultima emozione di un primo tempo che il Liverpool chiude meritatamente in vantaggio.

Firmino gets Anfield rocking 🔴



Liverpool 1-0 Spurs (20 mins)#LIVTOT pic.twitter.com/WPoDR4iGBR — Premier League (@premierleague) March 31, 2019

La ripresa

La prima grande occasione del secondo tempo è del Tottenham: cross basso di Rose, Kane riceve e calcia, la respinta di Allison è troppo centrale ed Eriksen sembra aver apparecchiata la palla del pareggio, ma la sua conclusione viene sporcata da un intervento salva risultato di Robertson che devia in angolo. Capovolgimento di fronte e dall'altra parte è Alderweireld a murare Salah.

Dal 60' gli Spurs provano ad abbassare i ritmi, facendo circolare il pallone, in attesa del varco giusto. Il Liverpool accetta la sfida e si mette praticamente 4-5-1 con Mane e Salah sulla linea dei centrocampisti. Dalla tribuna Pochettino ordina un cambio: entra Son ed esce Sanchez con il Tottenham che si mette a quattro in difesa e il tridente formato da Kane, Son e Lucas e il cambio da subito il suoi frutti perché gli ospiti trovano il pareggio con il brasiliano che batte Allison da due passi sfruttando un assist (volontario?) di Eriksen. Male nell'occasione il Liverpool che si fa sorprendere con Robertson troppo lento a leggere un cambio di gioco di Kane su Trippier.

Il gol ovviamente fa gioire il settore ospiti di Anfield, ma anche la metà blu di Manchester che sentono la possibilità di allungare in campionato. Al 75' questa gioia prova a strozzarla Alexander-Arnold che con un sinistro a giro trova il grande intervento di Lloris che salva il Tottenham. Klopp tira fuori Henderson (non bene) e Milner, dentro Origi e Fabinho e passaggio al 4-2-3-1. Firmino ha la palla del 2-1 ma non riesce a concludere da due passi, contrastato anche da Kane, sugli sviluppi di un corner battuto da sinistra. Gli ospiti soffrono e allora entra Davies per Lucas Moura. Giallo all'80': punizione dai 25 metri di Origi e deviazione di Kane in barriera, deviazione che sembra avvenire con una mano galeotta. Ci sarebbe potuto stare il rigore per i Reds.

All'84' Sissoko si divora il gol dell'1-2 e forse il gol che avrebbe potuto decidere la Premier League: contropiede orchestrato da Son, il mediano francese si trova tutto solo davanti ad Allison ma tira alto. Ma il calcio è materia che sfugge a ogni logica e quando il Liverpool sembra alle corde, ormai arreso quasi agli eventi, ecco che arriva il gol del vantaggio. Cross ampio di Robertson, Salah rimette al centro di testa, sembra un pallone comodo per Lloris che però non trattiene e fa carambolare la sfera su Alderweireld che fa autogol e manda avanti il Liverpool al 90'. E manda la Premier avanti. C'è ancora lotta, c'è ancora speranza e sogno per il popolo di Anfield.