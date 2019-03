Partita molto complicata per i Blues, che riescono a vincere in rimonta segnando due reti negli ultimi minuti della gara: l'ultima in netto fuorigioco.

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 17:13 | aggiornato 31/03/2019 17:17

Attimi di tensione nel corso della partita di Premier League tra Cardiff City e Chelsea. I Blues di Sarri sono riusciti a vincere con molta fatica, in rimonta e solo grazie a un gol arrivato in chiaro fuorigioco di un metro.

Dopo il vantaggio di Camarasa, era arriva la rete del pareggio di Azpilicueta alll'84, prima della rete in pieno recupero (e in clamoroso fuorigioco) di Loftus-Cheek.

La decisione dell'arbitro (e del guardalinee) non è stata ovviamente gradita dai padroni di casa, in particolare dall'allenatore Neil Warnock, che è andato faccia a faccia con il quarto uomo e con lo stesso Sarri. Alla fine tutto è tornato alla calma e non ci sono state conseguenze. E il Chelsea di Sarri si prendere questa vittoria e aggiunge tre punti alla sua classifica di Premier League, restando in corsa per ottenere un posto nella prossima Champions League.