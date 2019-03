Incredibile infortunio per il portoghese che segna dal dischetto ma subito si accascia al suolo: per lui la stagione potrebbe essere già finita.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 31/03/2019 12:01 | aggiornato 31/03/2019 12:03

Incredibile infortunio per Alex Telles durante la partita fra Porto e Braga del campionato portoghese: il terzino si è fatto male tirando (e segnando) un calcio rigore che non ha comunque permesso alla sua squadra di vincere la partita.

OUCH! 😬



Porto's Alex Telles could miss the UCL game against Liverpool after injuring himself while taking a penalty. pic.twitter.com/6FCLGjzIth — ESPN UK (@ESPNUK) March 30, 2019

L'ex giocatore dell'Inter, che ha permesso al Porto di passare ai quarti di Champions League segnando proprio su rigore contro la Roma, si è subito accasciato al suolo tenendosi la gamba destra ed è stato sostituito.

Una notizia molto pesante per il Porto e Sergio Conceicao preoccupato al termine della partita persa per 3-2 (che ha permesso al Benfica di agganciare i Dragoni in testa alla classifica di SuperLiga) senza ottimismo sulle condizioni di Telles, la cui stagione potrebbe essere già finita.

Non sembra nulla di buono, aspettiamo di sentire cosa dicono i medici.

Un colpo duro per le ambizioni della squadra portoghese che perde uno dei suoi giocatori migliori in un finale di stagione in cui si dovrà lottare per la vittoria in campionato e contro il Liverpool in Champions League.