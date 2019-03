Messi: "In Argentina vogliono uccidermi, mio figlio non capisce"

Il classe '98 dopo la fine della partita si è avvicinato a Messi chiedendo di scambiare la sua divisa con quella della Pulce. Questa scena è stata immortalata dalle telecamere e molti tifosi l'hanno presa male. "Vattene dall'Espanyol" e "Fai schifo, traditore" sono solo alcuni dei terribili commenti rivolti a un ragazzo che alle prime armi in Liga ha semplicemente chiesto la maglia a uno dei giocatori più forti di sempre. Ennesimo caso in cui la rivalità calcistica porta a reazioni eccessive.

Il derby contro il Barcellona è particolarmente sentito in casa dell'Espanyol e ieri i tifosi hanno purtroppo per loro dovuto sopportare una sconfitta per mano dei blaugrana trascinati dal solito Leo Messi , autore della doppietta decisiva.

