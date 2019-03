Due italiani sul podio di Termas de Rio Hondo. Rossi e Dovizioso hanno dato vita ad una splendida sfida fino all'ultimo giro, ma Marc Marquez è stato di un altro pianeta.

di Luigi Ciamburro - 31/03/2019 22:07 | aggiornato 31/03/2019 22:12

Marc Marquez si aggiudica il GP d'Argentina senza 'se' e senza 'ma'. Il campione in carica della MotoGP già l'anno scorso aveva confermato che il tracciato di Termas era particolarmente favorevole, ma alcuni errori gli negarono la vittoria. Quest'anno ha conquistato pole e vittoria, mettendosi in testa al gruppo dal primo giro alla bandiera a scacchi, con oltre 9 secondi di vantaggio su Valentino Rossi e 10 secondi su Andrea Dovizioso. Ha guidato con il suo solito stile 'Marc-attack', pennellato ogni singola curva come un artista in preda all'ispirazione e il trionfo gli vale anche la testa della classifica piloti provvisoria, in attesa di Austin, un altro tracciato a sua misura e somiglianza.

Valentino Rossi ancora una volta stupisce il mondo della MotoGP e respinge al mittente le critiche di chi vorrebbe vederlo appendere il casco al chiodo. Una gioia immensa per migliaia di fan arrivati a Rio Hondo da ogni angolo dell'Argentina e del Sudamerica, ma questo secondo posto è una ventata di ottimismo soprattutto per il box Yamaha, che ritrova il suo vero traghettatore. A premiare il Dottore è stata anche la scelta della gomma media al posteriore, che gli ha permesso di arrivare alle fasi finali senza il solito problema di usura. Nonostante una Ducati nettamente più veloce in termini di potenza, ha saputo sfruttare i punti forti della sua M1 tra cui la stabilità in frenata che gli ha consentito di infilare il Dovi all'ultimo giro.

Sensazioni contrastanti nel box di Andrea Dovizioso. A vedere il bicchiere mezzo pieno pochi avrebbero scommesso sul podio del forlivese, considerando che Termas è sempre stato ostile alla Ducati. Ma con la partenza in prima fila il secondo posto sembrava quasi scontato e il Dovi vede perdere per strada quattro punti preziosi per la corsa al titolo. Qualcosa non è andato come previsto nella gestione dei pneumatici, nei prossimi giorni quindi ci sarà molto su cui lavorare a Borgo Panigale.

Rossi, Marquez e Dovizioso sul podio in Argentina

MotoGP, Valentino Rossi: "In Yamaha stanno lavorando"

Marc Marquez ha fatto gara a parte in Argentina. Difficile spiegare perché il suo stile di guida si adatta perfettamente a questo layout, ma i pronostici della vigilia sono stati ampiamente rispettati.

Abbiamo fatto un week-end molto forte. La Honda è migliorata, ma su questa pista mi sono sempre sentito veloce. Quando vedi 10 secondi di vantaggio smetti di spingere. Ho spinto all'inizio ma poi ho evitato di prendere rischi. Non mi aspettavo una gara così perfetta, mi aspetto sempre il peggio, poi se arriva meglio è un'altra motivazione. La strategia però era questa: partire davanti e spingere per aprire un po', perché se aspetti troppo alla fine la gara si può fare difficile.

Il Dottore non saliva sul podio da dieci gare. In Malesia e a Valencia lo scorso anno ha sfiorato per due volte il podio prima di vederlo svanire nelle fasi finali per due errori beffardi. Il secondo posto in Argentina è una grande iniezione di fiducia per un team che sembra abbia rivisto la luce in fondo al tunnel della crisi.

Sono contentissimo, è un risultato importantissimo per me, il mio team e la Yamaha. Era dal Sachsenring che non salivo sul podio, nelle ultime due gare dell'anno scorso ero rimasto con l'amaro in bocca. nel nostro team ci sono tanti ragazzi nuovi, un po' italiani un po' giapponesi e ringrazio tutti. Per loro è il primo podio e glielo dedico. Ho cercato di non sbagliare neanche un centimetro perché Dovizioso è il re dell'incrocio. All'ultimo giro ho fatto una gran bella staccata e sono stato bravo a non lasciargli la porta aperta. In frenata siamo forti, la nostra moto è abbastanza stabile, dobbiamo lavorare su altre cose. La sfida è difficile, mi sembra che in Yamaha stanno lavorando. Oggi Marquez è andato fortissimo, non l'abbiamo neanche visto, quindi bisogna ancora lavorare.

Andrea Dovizioso sorride per il podio, ma è evidente che serve qualcosa in più per poter puntare al titolo mondiale di MotoGP. Ad Austin sarà un'altra gara in difesa, bisogna massimizzare il bottino punti e attendere tracciati più favorevoli alla Ducati.