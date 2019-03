Marc Marquez vince il secondo round stagionale di MotoGP. Il Cabroncito stravince nel GP d'Argentina, ma sul podio due italiani: Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.

di Luigi Ciamburro - 31/03/2019 19:35 | aggiornato 31/03/2019 20:49

Marc Marquez si conferma il vero Matador del GP d'Argentina e vince una gara comandata dalla partenza alla bandiera a scacchi, guadagnando almeno un paio di decimi a giro. Il campione della MotoGP si prende la rivincita su Andrea Dovizioso e dimostra di non avere bisogno di nessun deflettore per la sua Honda RC213V. Il vero spettacolo va in scena alle spalle del Cabroncito, con una bella sfida tra il Dovi e Valentino Rossi, con il Dottore che riesce a guadagnare uno strepitoso secondo gradino del podio. Nonostante una Yamaha meno veloce sul rettilineo il pesarese fa la differenza in staccata e riconferma la tradizione favorevole del layout argentino per la M1.

MotoGP, la cronaca della gara in Argentina

23° giro - Quarta piazza per Rins, Petrucci si fa passare anche da Miller.

22° giro - Out Joan Mir. Marquez fa gara a parte, restano da assegnare gli altri due gradini del podio dove potrebbero salire due italiani.

20° giro - Due decimi di gap tra Dovi e Rossi. Si prevede una bella sfida fino all'ultima curva tra i due connazionali, ma sul rettilineo la Ducati ha una marcia in più. 5° Rins che adesso tallona Petrucci.

18° giro - La top-5: Marquez, Dovizioso, Rossi, Petrucci, Rins. Morbidelli perde posizioni.

17° giro - Petrucci sorpassa Morbidelli e mette nel mirino Valentino.

16° giro - Grande sfida tra Morbidelli e Petrucci per il 4° posto. Il gap di Marquez dagli inseguitori lievita a +10"

The battle for 2nd rages on! 🔥



This group is over 10 seconds behind @marcmarquez93! 😲#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/fHBEL7sF5E — MotoGP™ 🇦🇷 (@MotoGP) March 31, 2019

15° giro - Dovizioso supera Valentino Rossi facendo valere la superiorità del motore Ducati.

14° giro - Solo due decimi separano Dovizioso-Rossi. Il posteriore della Yamaha M1 riuscirà a tenere botta sotto i colpi della Ducati nei giri finali?

13° giro - Marquez scava un vuoto di oltre 8" e si avvia verso la vittoria...

11° giro - Petrucci intanto guadagna posizioni ed è 5° alle spalle di Petrucci. Alle spalle di Marquez prosegue la bagarre Rossi-Dovizioso

10° giro - Marc Marquez guadagna decimi giro dopo giro. Il gap dagli inseguitori è di circa 7".

9° giro - Bella sfida tra Rossi e Dovizioso, con Morbidelli che non molla la presa per il podio.

8° giro - Lungo di Rossi e Dovizioso si riporta in seconda piazza. Marquez guadagna un vantaggio di oltre 5".

7° giro - La top-10: Marquez, Rossi, Dovizioso, Morbidelli, Miller, Petrucci, Vinales, Nakagami, Quartararo, Rins

5° giro - Rossi supera Morbidelli, Marquez si porta a circa 4 decimi dal Dovi.

4° giro - Ride through per Crutchlow a causa di una partenza anticipata

3° giro - Vinales scivola in ottava posizione, Miller e Morbidelli passano Rossi

2° giro - Valentino supera Miller e si piazza terzo. Prova a insidiare il Dovi, ma la Ducati sul rettilineo è bruciante. Marquez guadagna già decimi.

1° giro - Super partenza di Marc Marquez che precede Dovizioso, Miller e Rossi.

19:59 - Un minuto al via, pronti per il giro di ricognizione!

19:54 - Da segnalare in Moto2 la vittoria di Lorenzo Baldassarri, un altro 'prodotto' della VR46 Academy che adesso guida la classifica iridata.

19:50 - La stragrande maggioranza del pubblico sugli spalti è per Valentino Rossi, che qui gode di tantissimi fan, come attesta la statua in suo onore all'entrata dell'autodromo.

19:48 - Quasi tutti puntano sulla soft al posteriore e la gomma hard all'anteriore, Valentino Rossi punta invece sulla media al posteriore.

Tifosi di Valentino Rossi a Termas

MotoGP, il riassunto del sabato di qualifiche

Nelle prove libere e nelle qualifiche del GP d'Argentina Marc Marquez ha dimostrato di avere un ottimo passo gara. Il campione in carica di MotoGP si accredita come il grande favorito per la vittoria, ma non può adagiarsi sugli allori. In prima fila c'è la Yamaha di Maverick Vinales che, dopo la pole del Qatar, riconferma di essere molto veloce sul giro secco. In casa Yamaha resta molto da fare in termini di gestione delle gomme e accelerazione, ma il 4° posto di Valentino Rossi nelle Q2 lascia presagire che Rio Hondo potrebbe essere un buon tracciato per le M1 ufficiali.

Buone le sensazioni anche in casa Ducati. Andrea Dovizioso chiude la prima fila nonostante il layout argentino si sia sempre rivelato ostico per la Desmosedici. La GP19 ha mostrato di aver compiuto un decisivo step rispetto alla scorsa stagione e qui ha le carte in regola per puntare al gradino più alto del podio. Peccato per Danilo Petrucci che nel time attack ha compiuto qualche errore personale, ma in vero ancora non riesce a gestire al meglio il posteriore. Insieme ai soliti quattro big della MotoGP non bisogna però trascurare il ritmo della Honda di Cal Crutchlow, che partirà dall'ottava finestra in griglia, ma sin dal venerdì ha dimostrato di poter essere altamente competitivo. Infine occhi puntati sulla Ducati ufficiale di Jack Miller che sembra aver trovato un feeling particolare con la pista sudamericana.

Nelle retrovie l'attenzione sarà puntata anche su Jorge Lorenzo. Tutti si attendono un riscatto del maiorchino che dal venerdì al sabato è riuscito a compiere un bel balzo in avanti, ma deve fare ancora i conti con le precarie condizioni fisiche. Franco Morbidelli ha fatto vedere buoni numeri sul giro secco, ma dovrà riconfermarsi in gara. Infine Andrea Iannone milita ancora nei bassifondi della classifica: il pilota Aprilia MotoGP partirà dall'ultima fila, in attesa che i tecnici di Noale riescano a soddisfare le sue richieste.