Dopo quello del Qatar, arriva il secondo successo nel Motomondiale 2019 per Baldassarri, primo in Argentina nella Classe Moto2. Nella Moto3 impresa di Masia.

Anche la seconda tappa del Motomondiale si è consumata, con risultati non difficili da pronosticare. In Argentina le Classi Moto3 e Moto2 hanno offerto grande spettacolo, sotto un cielo grigio più che mai. Scongiurato il pericolo pioggia, abbiamo assistito a due Gran Premi asciutti. Nella media cilindrata, le prestazioni in pista erano livellate. La motorizzazione unica Triumph ed i telai Kalex, KTM e Speed Up esprimono prestazioni molto simili, a far la differenza è stato il polso del pilota. Polso del numero 7 Lorenzo Baldassarri più veloce di tutti a girare il gas, con bis tra Qatar e Termas de Rio Hondo e vetta della classifica.

Nella piccola cilindrata ha vinto Jaume Masia, per la prima volta in carriera. In una gara ricca di sorpassi, lo spagnolo la spunta proprio nell'ultimo giro, beffando Darryn Binder e Tony Arbolino. Incalcolabili i sorpassi, in 21 giri carichi di tensione e follia, con diverse cadute e tanti contatti tra le moto. Con due vincitori diversi in due partenze, la Moto3 è la più imprevedibile del circus iridato a due ruote.

Colori italiani protagonisti in Argentina. Oltre al successo di Baldassarri ed al podio di Arbolino, belle prove di Antonelli, Dalla Porta, Foggia e Migno, autori di belle prove a Termas. Veloci anche Luca Marini ed Enea Bastianini, con piazzamenti in top ten nella Moto2. Le promesse fatte nei test invernali sono state mantenute, anche nel 2019 i piloti italiani saranno tra i più vincenti nel Motomondiale. Ragazzi, attenzione però alle nuove leve. Jaume Masia è il volto nuovo della Spagna. Remy Gardner vuole ripetere i successi australiani del babbo Wayne.

In Argentina Baldassarri corre verso il secondo successo stagionale

Moto2, Gran Premio d'Argentina: è ancora "balda attack"

Si è nascosto in ogni turno di prove, preferendo lavorare tranquillo e di fino sulla sua Kalex numero 7, poi è venuto a galla. Lorenzo Baldassarri è il giusto leader della classe Moto2, non solo per il doppio successo di Losail e Termas, quanto per metodo e mentalità. Il marchigiano, da anni nella middle class, ha capito che non serve a nulla scannarsi nelle prove e rischiare in qualifica. Il pilota del team Pons - squadra molto competente ed esperta - predilige avvicinarsi al Gran Premio passo dopo passo, senza mai provarne uno più lungo della sua gamba.

La Kalex numero 7 è la moto più a posto negli ultimi giri di gara, con un consumo ottimale delle gomme Dunlop. Il motore Triumph piace a Lorenzo, che riesce a sfruttarne le doti di coppia e guidabilità. Vincere in Qatar è stato bello, ripetersi nella Terra del Fuoco ancor di più, perché conferma la sua leadership nella classifica piloti. Ora gli avversari sanno che, vedendo il nome di Baldassarri nelle posizioni centrali dei turni di prove, l'attacco del nuovo riferimento della categoria arriverà prontamente la domenica. Un attacco che viene chiamato da tutti "balda attack".

La Moto2 ha proposto anche protagonisti inediti. Dopo la pole di Xavi Vierge - poi sfortunato allo start - ecco Remy Gardner, figlio del grande Wayne. L'ex iridato della 500 Gran Prix aveva promesso un salto di qualità da parte del più giovane Remy, che è arrivato. E che guida: se Wayne aveva le palle quadrate, diciamo che suo figlio le ha, perlomeno, cubiche. Se son rose, fioriranno. O forse, è già sbocciata.

Il podio di Termas è stato completato da Alex Marquez, catalano che sogna la MotoGP e duelli con il fratello Marc. Buona prova per Luca Marini, settimo, con una spalla che migliora costantemente. Enea Bastianini non teme gli avversari e si conferma un bravissimo rookie della Moto2, molto più veloce e competitivo di Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, avversari che spesso ha battuto nelle scorse stagioni di Moto3. Per l'Italia resta l'imbarazzo della scelta. In ogni classe c'è almeno un azzurro papabile di vittoria e titolo iridato.

Ordine d'arrivo classe Moto2 a Termas de Rio Hondo

Lorenzo Baldassarri, Kalex 39'46.000 Remy Gardner, Kalex +1.244 Alex Marquez Kalex +1.817 Iker Lecuona, KTM +2.704 Brad Binder, KTM +4.707 Marcel Schrotter, Kalex +4.839 Luca Marini, Kalex +4.986 Jorge Navarro, Speed Up +7.459 Enea Bastianini, Kalex +8.724 Somkiat Chantra, Kalex +14.897

Classifica piloti: Baldassarri 50 punti, Gardner 33, Schrotter 26

Motomondiale, Moto3: Masia si sblocca, prima pole e prima vittoria in carriera

Ne ha combinate di tutti i colori Jaume Masia a Termas. A terra più volte dopo contatti coi rivali, pole position il sabato, gara vincente la domenica. Lo spagnolo KTM ha un temperamento difficile da tenere a bada, affiancato da grande talento. Il team Dubai Bester Capital ha capito come gestirne le asperità caratteriali, mettendo a disposizione del numero 5 una KTM velocissima, spesso la migliore del lotto. Il successo di oggi è il primo nella giovane carriera di Masia, con la Spagna che può contare su una nuova ed ennesima stella.

Gran Premio d'Argentina vincente per Masia in Moto3

In un Gran Premio caratterizzato da un numero incalcolabile di sorpassi, Darryn Binder e Tony Arbolino salgono sul podio, con modalità differenti. Il sudafricano ha fatto l'autoscontro (anzi, il motoscontro) dal primo all'ultimo passaggio, tanto da essere ridefinito "kamikaze" dagli avversari. Il milanese si è fatto strada pazientemente dal centro del gruppo, sino al gradino più basso di Termas.

Restano giù dal podio Antonelli, quarto, e Dalla Porta, settimo. A Lorenzo resta il secondo posto in campionato, anche se il toscano ne è consapevole: in ogni corsa della piccola cilindrata è lotta dura, ed ogni piazzamento determinerà i conti finali del Motomondiale da fare a novembre.

Moto3 di Termas, ordine d'arrivo

Jaume Masia KTM 38'54.562 155.6 Darryn Binder KTM 38'54.670 155.6 0.108 Tony Arbolino, Honda 38'54.857 155.6 0.295 Niccolò Antonelli, Honda 38'54.948 155.6 0.386 Ayumu Sasaki, Honda 38'55.081 155.5 0.519 Gabriel Rodrigo, Honda 38'55.112 155.5 0.550 Lorenzo Dalla Porta, Honda 38'55.150 155.5 0.588 Dennis Foggia, KTM 38'55.233 155.5 0.671 Marcos Ramirez, Honda 38'55.354 155.5 0.792 Kaito Toba, Honda 38'55.842 155.5 1.280

Classifica piloti: Toba 31 punti, Dalla Porta 29 punti, Masia 25 punti