Con la doppietta all'Espanyol, la stella argentina del Barcellona ha superato quota 40 reti in stagione, come succede dall'annata 2009/2010. Il record? 73 centri nell'annata 2011/2012.

di Luca Guerra - 31/03/2019 13:16 | aggiornato 31/03/2019 13:21

Immensamente Messi, clamorosamente Messi. Con la deliziosa doppietta che ieri ha permesso al Barcellona di portare a casa il derby del Camp Nou contro l'Espanyol e di conservare la vetta della Liga con un saldo vantaggio sull'Atletico Madrid secondo. Prima un calcio di punizione che ha finito la sua corsa in rete dopo un tocco di testa di Victor Sanchez, poi un tiro di sinistro su assist di Malcom che ha colto di sorpresa Diego Lopez. Vittoria per 2-0 e quota 41 centri stagionali per la Pulga.

Il successo nel derby ha permesso a Leo Messi di celebrare la vittoria numero 334 nella Liga, numeri condivisi con Iker Casillas in vetta alla classifica all time. Ma il record più importante che il numero 10 del Barcellona ha aggiunto alla sua bacheca dopo la vittoria nel derby riguarda i gol segnati: per la decima stagione di fila, infatti, Messi ha superato quota 40 gol tra tutte le competizioni.

Le statistiche della stagione 2018/2019 parlano per Leo: le partite giocate sono 38, spalmate tra le 27 della Liga, le 6 in Champions League, le 4 in Coppa del Re e la presenza in Supercoppa di Spagna. Oggi Messi è a quota 31 reti in campionato, 8 in Champions e 2 nella coppa nazionale. I centri sono 41, ai quali sommare 21 assist spalmati su 3111 minuti giocati. In sintesi, ogni 50 minuti il fuoriclasse argentino segna o fa segnare.

Lionel Messi festeggiato dai compagni dopo la rete all'Espanyol al Camp Nou

Barcellona, Messi da urlo: nel 2012 i centri stagionali furono 73

Quota 41, con due mesi ancora da vivere con le scarpe chiodate ai piedi. Dalla stagione 2008/2009 (quando chiuse a 38), Messi non va mai sotto le 40 reti stagionali. I numeri accumulati nell'annata in corso hanno permesso all'argentino di eguagliare il rendimento delle stagioni 2013/2014 e 2015/2016, quando i centri totali furono appunto 41. Ora nel mirino di Leo ci sono le 45 reti della scorsa stagione, i 47 centri dell'annata 2009/2010 o addirittura i 53 gol dell'annata 2010/2011. Con un Barcellona senza rivali su scala nazionale e proiettato ai quarti di Champions League, non è difficile ipotizzare sorpassi.

🔝👏 Leo #Messi reaches 40 goals for the 10th season in a row! 🐑

2018/19 ✅ pic.twitter.com/BbKKnEQ7bJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2019

Il record di Messi è stato celebrato anche dal Barcellona sui social. Nelle 10 stagioni analizzate, le cifre dell'annata 2011/2012 sembrano le sole assolutamente irraggiungibili: 73 centri personali tra tutte le competizioni, ben 50 nella Liga. Nella speciale classifica, seguono le stagioni 2012/2013 (60 reti), 2014/2015 (chiusa a 58) e l'anno 2016/2017, archiviato con 54 centri. Dieci versioni della stessa classe cristallina, che non ha alcuna intenzione di smettere di impreziosire gli stadi di tutto il mondo.