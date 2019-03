La squadra di Zidane soffre e gioca male, ma ottiene la terza vittoria di fila all'ultimo respiro e si riporta a -2 dall'Atletico Madrid secondo.

di Franco Borghese - 31/03/2019 23:06 | aggiornato 31/03/2019 23:11

Da una parte il Real Madrid, la cui partecipazione alla prossima Champions League non è in dubbio, ma che deve vincere per attaccare il secondo posto dell'Atletico Madrid; dall'altra l'Huesca, ultimo in classifica, che è alla disperata ricerca di punti per salvarsi. Il 29esimo turno della Liga si chiude così al Santiago Bernabeu, fra due squadre con ambizioni e necessità completamente diverse. Alla fine vince il Real Madrid per 3-2 (a segno Cucho al 3', Isco al 25', Ceballos al 62', Etxeita al 74' e Benzema al 90'), ma Zidane ha bisogno di lavorare ancora molto per riportare la squadra lì dove l'aveva lasciata la scorsa estate.

Viste le tante assenze (fra gli altri Courtois, Kroos e Carvajal) Zidane decide di schierare suo figlio Luca (all'esordio stagionale con la Prima Squadra, alla seconda in assoluto nella Liga) in porta e Llorente al centro. Neanche il tempo di cominciare che l'Huesca, a sorpresa, riesce a portarsi in vantaggio: al 3' Chimy Ávila supera con una grande giocata Marcelo e serve Cucho a rimorchio che dal cuore dell'area di rigore batte Zidane.

Al 6' l'Huesca sfiora perfino il raddoppio: su assist di Gomez è bravo Cucho a colpire di testa, col pallone che sorvola però la traversa. Il ritmo della partita però non è altissimo e il Real resta a galla, trovando il pareggio al 25': Benzema, solo contro Santamaria, si fa ipnotizzare dal portiere avversario, sul rimpallo arriva Diaz, bravo a vedere e servire Isco sul secondo palo che a porta vuota fa 1-1. Prima della fine del primo tempo l'Huesca sfiora ancora il raddoppio con Chimy Ávila che, al 44', calcia fuori di poco da ottima posizione.

Zidane, allenatore del Real Madrid, nel posticipo della Liga contro l'Huesca

Anche nella ripresa del posticipo della Liga l'Huesca comincia a testa bassa, creando un'altra occasione al 60': su lancio di Galan, Chimy Ávila si ritrova solo contro Zidane, che però, in uscita, lo anticipa prima che l'avversario possa controllare il pallone. Al 62' è però il Real Madrid a portarsi avanti: su cross dalla destra, Benzema, sul secondo palo, vede Ceballos sul lato opposto e di testa gli serve un pallone facile, facile da spingere in porta per il 2-1.

L'Huesca però non si fa intimorire e al 74' ritrova il pareggio: su azione d'angolo Etxeita è bravo a sgusciare fra i difensori avversari e a colpire di testa dal cuore dell'area di rigore sorprendendo Zidane.

Il Real non si accontenta però del pareggio e torna a spingere sull'acceleratore: all'88' è Sergio Ramos a fallire una clamorosa palla gol sparando fuori. Al 90' arriva invece il 3-2: su cross di Bale la difesa dell'Huesca libera male, il pallone arriva a Benzema che con un bellissimo tiro a giro riporta avanti i suoi. Finisce così, con la terza vittoria di fila nella Liga del Real, che porta i campioni d'Europa a -2 dall'Atletico secondo in classifica. Per l'Huesca, invece, la zona salvezza resta distante 7 punti. Tanti, ma se gioca come oggi, non è ancora detta l'ultima.